Sindicatos cifran en el 56% el seguimiento de la huelga y Educación lo rebaja al 31%

Publicado 20/09/2018 15:09:14 CET

Los sindicatos dicen que el consejero debería "asumir responsabilidades" o, en caso contrario, ser cesado

SANTANDER, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal Docente (STEC, ANPE, CC.OO. y UGT) ha cifrado el seguimiento de la huelga de profesores convocada este jueves 20 de septiembre en los colegios de Infantil y Primaria de Cantabria en el 56,8%, ya que según los sindicatos el paro lectivo (de cuatro horas de clase) ha sido secundado por 1.338 de los 2.356 profesores llamados a participar.

Sin embargo, la Consejería de Educación ha rebajado a la mitad ese dato, al asegurar que el seguimiento inicialmente ha sido del 31,3% en los centros educativos de Infantil, Primaria y Educación Especial de Cantabria.

Se trata de un porcentaje algo menor al registrado en un primer momento el pasado 7 de septiembre, porcentaje que, finalmente, se redujo a un 17,25% de huelguistas tras la justificación de casi la mitad de las ausencias por otras causas, ha indicado Educación en un comunicado.

Según la Consejería, las cifras ofrecidas hoy por los sindicatos, que establecen el seguimiento de la convocatoria de huelga en unos 1.300 docentes, están lejos del 56% que alegan.

En su nota de prensa, la Consejería recuerda que "siempre se ha mantenido abierta a la negociación" y ha expresado su voluntad de llegar a una solución dentro del marco legal. Por este motivo, el día 3 de septiembre mantuvo una mesa técnica en la cual se ofertó un calendario con propuestas a negociar, donde la primera era negociar el calendario escolar tras la derogación del Real Decreto Ley 14/2012.

En esta misma línea de búsqueda de soluciones, la Consejería propuso nuevamente el pasado martes a la Junta de Personal un acuerdo para negociar el calendario escolar del curso 2019-2020, fecha en la que ya será efectiva la derogación del Real Decreto Ley, cuyo anteproyecto, publicado en la web del Gobierno de España, "deja claro" que antes de ese curso no se puede modificar este calendario en la línea demandada por los sindicatos, ha reiterado.

Por tanto, la Consejería ha vuelto a expresar su voluntad de seguir negociando, a pesar de no haber recibido contestación al documento del acuerdo, pero siempre desde el respeto a la legalidad.

SATISFACCIÓN DE LA JUNTA

Por su parte, en otro comunicado, la Junta de Personal Docente de Cantabria ha manifestado su satisfacción por el seguimiento de la jornada que, según sus datos, después de haber testado más del 90% de los colegios públicos de la región y tras descontar el número de docentes que no han podido ejercer su derecho a la huelga por encontrarse en servicios mínimos (servicios que considera "abusivos") concluyen ha parado un 56,8% del profesorado de las etapas de Infantil y Primaria.

En cuanto al alumnado, un 68% no ha asistido a clase, es decir, alrededor de unos 24.000 alumnos de los aproximadamente 35.000 del total de Infantil y Primaria no han acudido a los centros, según los sindicatos.

La Junta de Personal se siente "orgullosa del esfuerzo que está haciendo el profesorado defendiendo la dignidad de su profesión. Son ya varios meses de movilizaciones en las que se está demostrando que una mayoría de docentes rechaza el calendario impuesto por el consejero de Educación".

Según la Junta, después del paro "exitoso" de esta mañana y de la manifestación que prevén masiva esta tarde, el consejero, Francisco Fernández Mañanes, debería tomar en consideración la última propuesta sindical y sentarse personalmente a negociar, "cosa que ni siquiera hizo en la reunión que mantuvieron algunos cargos de la Consejería con la Junta el pasado viernes, y que no sirvió para desbloquear el conflicto".

La Junta de Personal, independientemente del resultado final que pueda tener una negociación (si realmente se llega a dar) del problema del calendario escolar, asegura que está "muy preocupada por el clima que el consejero ha creado en el seno de la comunidad educativa con las actuaciones y declaraciones irresponsables que viene realizando".

"El sentimiento que ha generado de ofensa a la profesión docente no se va a mitigar si no es con una asunción de responsabilidades por parte de Fernández Mañanes, y una petición pública de disculpas al profesorado en general y en particular a los docentes de Infantil y Primaria", sostienen los sindicatos, para quienes, de no ser así, el Gobierno de Cantabria tendría que cesar al consejero de Educación, "si realmente quiere que vuelva la normalidad a las aulas en lo que queda de curso".