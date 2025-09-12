Los sindicatos se concentrarán el martes en Valdecilla "ante el bloqueo de la negociación" del Estatuto Marco

SANTANDER 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos se concentrarán el martes, 16 de septiembre, a las 11.00 horas frente el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla "ante el bloqueo de Sanidad a la negociación del Estatuto Marco", que los trabajadores buscan que sea "moderno" y "capaz de dar respuesta a los problemas reales del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS)".

CCOO, SATSE, CSIF y UGT se movilizarán en el marco de la convocatoria organizada en todo el territorio "para denunciar que tras tres años de trabajo y cerca de 40 reuniones, el Ministerio pretende romper el calendario marcado", ha criticado el comunicado difundido por CCOO.

"El Estatuto Marco debe ser una norma para todo el personal del SNS, que contemple mejoras reales en las condiciones laborales y profesionales y no se aceptará que se cierre en falso una negociación histórica que afecta a cerca de un millón de trabajadoras y trabajadores del sistema sanitario público", han advertido.

Los sindicatos esperan que se convoque una mesa de negociación y que el Ministerio remita un nuevo texto que recoja las aportaciones realizadas por las comunidades autónomas y por las organizaciones sindicales.

Como medidas "irrenunciables", han reclamado el establecimiento del reconocimiento retributivo ligado a la nueva clasificación profesional; el derecho a la jubilación voluntaria, anticipada o parcial; la generalización de la jornada de 35 horas semanales; el reconocimiento del solape de jornada para garantizar la continuidad asistencial; y la mejora de la organización de la jornada laboral, tanto ordinaria como complementaria.

Del mismo modo, los sindicatos han subrayado que el informe jurídico remitido por el Ministerio, fechado en marzo y hecho público ahora, "carece de sentido, ya que responde a demandas que nunca han sido planteadas por las organizaciones sindicales".

"La prioridad sigue siendo el acuerdo, pero, si el Ministerio insiste en enviar el proyecto al Congreso de los Diputados sin el consenso sindical, las organizaciones sindicales arrancarán un calendario de movilizaciones, con una concentración central el 1 de octubre a las puertas del Ministerio de Sanidad, paros parciales posteriores y huelga general en el sector", han concluido.