Sindicatos denuncian la "mala gestión" de Aguas Torrelavega y piden la dimisión de sus responsables y del alcalde

Archivo - El alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada (centro); la presidenta de Aguas Torrelavega, Blanca Rosa Gómez Morante, y el concejal del ramo, Pedro Pérez Noriega - AYTO TORRELAVEGA - Archivo

TORRELAVEGA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

UGT, USO y CCOO han denunciado la "mala gestión" de Aguas Torrelavega y han pedido, por tercera vez, la destitución de su presidenta, Blanca Rosa Gómez Morante, así como la dimisión del concejal del área, Pedro Pérez Noriega, y del alcalde, Javier López Estrada.

La representación sindical de Aguas de Torrelavega ha señalado que no se están efectuando los cobros de los recibos del agua durante la fase de cobro forzoso "porque el Consistorio no los está emitiendo" lo que, según han advertido, está suponiendo dejar de recaudar 400.000 euros.

El Ayuntamiento de Torrelavega informó el miércoles de una "incidencia técnica" en la emisión de cartas de pago para aquellos ciudadanos que no abonaron la tasa de suministro de agua potable, alcantarillado y recogida de residuos en el periodo voluntario y afirmó que estaba trabajando para solucionar este problema.

Los sindicatos han señalado que se está perjudicando sistemáticamente a la ciudadanía, que no puede realizar los pagos del agua y, por lo tanto, no puede realizar las solicitudes para poder beneficiarse de las bonificaciones establecidas por el Consistorio.

"A medida que continúe pasando el tiempo sin efectuarse los cobros, se va a ir acumulando deuda de los recibos de los ciudadanos que, finalmente, tendrán que pagar en un único recibo", han indicado.

Por otra parte, han denunciado que "no se están cumpliendo" los acuerdos alcanzados en la negociación del convenio ratificados en el acta del 20 de febrero de 2026, firmado por Blanca Rosa Gómez Morante (Torrelavega Sí), Pedro Pérez (PRC) y la representación sindical en la empresa.

CRÍTICAS A GÓMEZ MORANTE: "MUY BUENAS PALABRAS PERO CERO ACCIONES"

UGT, USO y CCOO han afirmado que desde que Gómez Morante se hizo con la presidencia de Aguas Torrelavega "solamente se ha preocupado de sacar adelante el Plan de Igualdad que, encima, no cuenta con la firma de los sindicatos".

Además, han señalado que, desde que se implantó en 2024 el Plan de Igualdad, no ha habido "ni una sola reunión de seguimiento" del mismo pese a que debían celebrarse cada seis meses.

También han denunciado que en los dos años y medio que Gómez Morante lleva al frente de Aguas Torrelavega ha subido los recibos del agua y alcantarillado en 1.144.000 euros: más de un 20% en 2024 (816.000 euros), un 8% en 2025 (328.000 euros) y, "si esto fuera poco", se ha producido un incremento del 2,9% para el año 2026 (116.000 euros).

Además, han criticado que esta subida sigue sin repercutir en el salario de la plantilla, ya que el convenio colectivo lleva caducado desde 2020 y la negociación del mismo "está paralizada" desde la llegada de Gómez Morante a la presidencia de la empresa municipal.

"Siempre ha tenido muy buenas palabras pero cero acciones. Su puesto político designado a dedo, que supone 200.000 euros del presupuesto de la empresa, no ha servido para nada. Es la primera presidenta del Consejo de Administración de Aguas Torrelavega que cobra y encima lo hace por no hacer nada", han censurado en un comunicado.