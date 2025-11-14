Los sindicatos de la SRECD inician este lunes 17 movilizaciones por un convenio colectivo pendiente desde 2007

SANTANDER, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa (UGT y CCOO) de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (SRECD) del Gobierno de Cantabria ha convocado este lunes 17 de noviembre una concentración de protesta ante la sede de la Consejería de Cultura, a las 12 horas, por unas condiciones laborales "dignas" en la SRECD que incluyan un convenio colectivo (pendiente desde 2007), una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y las Ofertas de Empleo Público (OEP), además de "acabar con la precariedad laboral y con la creciente externalización".

En un comunicado este viernes, los sindicatos han explicado que la concentración es la primera cita prevista de un calendario de movilizaciones, cuya continuidad dependerá de las negociaciones a las que se comprometió el consejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, Luis Martínez Abad, la semana pasada en una reunión con el comité de empresa.

De hecho, el órgano sindical aplazó la concentración programada el pasado 10 de noviembre en el mismo escenario y a la misma hora a petición del propio consejero para que se pudiera negociar un convenio colectivo con una RPT y las OEP, han indicado.

Ante la petición de Luis Martínez Abad, el comité de empresa de la SRECD aplazó la concentración de protesta del 10 al 17 de noviembre pero no la desconvocó porque, aunque "no duda de las buenas intenciones del consejero, viendo todos los antecedentes de incumplimientos en años precedentes, seguiremos con las movilizaciones", ha advertido.

"En caso de que se demuestre un claro cambio en la dirección de lo requerido en las demandas de la plantilla (180 personas trabajadoras), se valorará la continuidad o no de las movilizaciones en el futuro", ha reafirmado el comité de empresa de la SRECD.