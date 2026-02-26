La siniestralidad laboral se redujo en enero en Cantabria un 5,8%, con 532 accidentes, uno de ellos mortal

Archivo - Un trabajador de la construcción - Víctor Fernández - Europa Press - Archivo

SANTANDER 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cantabria registró en enero 532 accidentes de trabajo con baja, lo que supone un 5,8 por ciento menos que en el mismo mes de 2024, cuando hubo 565. Del total de siniestros registrados, uno fue mortal y tres graves, según los datos publicados este jueves por el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST).

De ese total, 448 fueron durante la jornada y 84 en itinere y, por sectores, la mayoría fueron en el sector servicios, que acumuló 345 de los siniestros con baja --tanto en jornada como en itinere--, esto es casi el 65%. De los restantes, 125 fueron en la industria; 46 en la construcción y 16 en la agricultura.

Con respecto a enero de 2024, la siniestralidad ha bajado en todos los sectores salvo en la agricultura, donde ha habido un accidente laboral con baja más.

VALORACIÓN CCOO

Tras conocer los datos, CCOO ha subrayado la necesidad de que la Ley de Prevención se cumpla "rigurosamente", algo que "no está siendo así" a la vista de los datos. Además, ha indicado la necesidad de abordar cambios en la norma.

Pese al descenso interanual, desde el sindicato han resaltado que los accidentes con baja registrados en enero son 63 más que los contabilizados en diciembre de 2025, lo que supone un incremento mensual del 13,4%.

A juicio de la secretaria de Salud Laboral de CCOO Cantabria, Laura Lombilla, este aumento de los accidentes de trabajo en un mes, unido a la primera muerte en el trabajo (a finales de enero murió en Piélagos un trabajador de 28 años en un accidente laboral ocurrido en el Grupo Vela) "pone de manifiesto la urgencia de tomar medidas en materia de siniestralidad".

También ha advertido que los 84 accidentes laborales in itinere registrados en el primer mes del año es la mayor cifra para un mes de enero desde que hay registros, esto es desde 2009.

En este escenario, Lombilla ha instado a las empresas de la región "a asumir su responsabilidad de proteger la salud y la seguridad de la plantilla y abordar la prevención de forma rigurosa, dotándola de los recursos e inversiones necesarias".

"Si no es de este modo las medidas no serán realmente eficaces y no se frenará la dinámica de elevada siniestralidad en la que la comunidad continúa inmersa al inicio de 2026", ha advertido.

Lombilla también ha aludido a la "relación entre la precariedad en las condiciones laborales y el aumento de los accidentes", lo que a su juicio hace "imprescindible" no solo la "aplicación firme de las políticas de prevención" sino también un "impulso de medidas orientadas a disminuir dicha precariedad, como seguir avanzando en la reducción del tiempo de trabajo".

En otro orden de cosas, el sindicato ha advertido que lleva tiempo observando que la mayoría de los accidentes de trabajo son calificados como leves, un asunto que le "preocupa", sobre todo conociendo el alcance que tienen algunos de ellos. "Nos hace cuestionarnos su verdadera calificación", ha indicado Lombilla.

En este sentido, la sindicalista ha advertido que la correcta calificación de los accidentes es "crucial no solo para una adecuada atención médica, sino para la depuración de responsabilidades legales y la investigación del accidente".