Soberón critica el "silencio" de Buruaga ante las 80 viviendas vacías de Guarnizo

Bloque de viviendas vacías en la calle Ballestas de Guarnizo - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO, 19 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón, ha criticado el "silencio" de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), sobre las casi 80 viviendas vacías de la calle Ballestas y ha instado al Ejecutivo rgional a aprovecharlas para dar una "oportunidad" a jóvenes y familias.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha criticado que esas viviendas --ubicadas en los bloques 7A y 7B de la citada calle y propiedad de la SAREB-- sigan vacías en vez de emplearse para dar respuesta a uno de los principales problemas que afrontan actualmente jóvenes y familias, como es el acceso a una vivienda.

Según ha relatado, durante años estos bloques fueron el hogar de numerosas familias hasta que la llegada progresiva de okupas "terminó generando importantes problemas en la zona".

Tras ello, el Ayuntamiento inició entonces "una batalla para recuperar los edificios que, junto a los vecinos y la actuación de Policía y Guardia Civil, permitió finalmente poner fin a aquella situación. Actualmente, permanecen cerrados y protegidos para evitar nuevas okupaciones.

En este sentido, ha señalado que, desde que el Ayuntamiento logró poner fin a la okupación de esos dos bloques, el alcalde ha mantenido reuniones con el consejero de Vivienda, Roberto Media, y con la propia Buruaga para tratar de convertir estos inmuebles en una oportunidad real para jóvenes y familias.

De hecho, ha indicado que, a principios de este año, Soberón volvió a insistir mediante una carta formal dirigida al Gobierno de Cantabria para avanzar en una solución.

"Desde entonces, ni Astillero ni Guarnizo han recibido una respuesta ni conocen avances por parte del Ejecutivo regional", se ha quejado el regidor, que ha censurado que, mientras que la vivienda "ha pasado de ser una prioridad a convertirse en una necesidad para muchísimos jóvenes y familias", "seguimos sin señales de vida de Buruaga para dar una solución a una oportunidad que tenemos delante de nosotros".

El alcalde ha insistido, de nuevo, al Gobierno regional, que impulse las gestiones necesarias con la SAREB para permitir poner las viviendas nuevamente en uso.

"No se trata de empezar de cero. Son casi 80 viviendas ya construidas, acompañadas de garajes y trasteros, que con una puesta a punto y voluntad por parte de las administraciones podrían volver a convertirse en hogares asequibles para jóvenes y familias", ha insistido.

Soberón considera que estas viviendas, ubnicadas en una "zona extraordinaria de la región", son una "oportunidad fantástica" que no se puede desaprovechar en un momento en que cada vez "resulta más difícil para nuestros jóvenes independizarse y para muchas familias acceder a una vivienda".

"Desde Astillero se continuará insistiendo ante el Gobierno regional para que dé respuesta a esta petición y lidere las gestiones necesarias con SAREB para transformar un problema del pasado en una oportunidad de futuro para jóvenes y familias", ha advertido.