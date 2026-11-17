Archivo - El alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO - Archivo

ASTILLERO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón (Ciudadanos), ha presentado la iniciativa 'Astillero y Guarnizo 360' para abrir una reflexión compartida sobre el futuro a largo plazo del municipio y contar con la participación de vecinos y expertos.

Según ha informado este martes el Ayuntamiento, la reflexión se desarrollará mediante mesas redondas, foros, debates y reuniones de trabajo sobre diferentes temáticas. Las aportaciones de vecinos y expertos ayudarán a enriquecer los asuntos que se aborden y a incorporar distintos puntos de vista.

Estos encuentros permitirán poner ideas en común y compartir propuestas desde la experiencia de quienes viven en el municipio y el conocimiento de los expertos participantes.

Fernández Soberón ha explicado que "seguimos trabajando y transformando Astillero y Guarnizo, pero queremos también mirar a largo plazo. Con Astillero y Guarnizo 360 abrimos un espacio para pensar juntos qué municipio queremos para las próximas generaciones y qué aspectos debemos tener en cuenta para avanzar hacia ese futuro".

"Queremos que los vecinos participen desde el principio y que cada encuentro sirva para escuchar, debatir y sumar ideas. Contar con expertos de la sociedad civil nos permitirá enriquecer esas conversaciones y abordar cada tema desde distintas perspectivas. El reto es grande, pero también es una oportunidad para dibujar entre todos el municipio del futuro", ha añadido el regidor.

Con esta iniciativa, Astillero y Guarnizo comienzan a trabajar en una visión compartida a largo plazo, construida a partir de la participación vecinal y de las aportaciones que surjan durante los distintos encuentros.