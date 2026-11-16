Los socialistas trasladan al Colegio de la Abogacía de Cantabria sus propuestas electorales para Justicia - CESAR VALLEJO RODRIGUEZ

SANTANDER, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los socialistas han trasladado este lunes al Colegio de la Abogacía de Cantabria sus propuestas electorales para una justicia "de calidad", con "más aumentos de las plantillas judicial y fiscal para paliar la temporalidad" y una apuesta por la ampliación y refuerzo de la justicia gratuita.

La candidata al Senado del PSOE por Cantabria, Paz de la Cuesta, ha explicado al colectivo la propuesta de extender y reforzar las oficinas de atención a las víctimas para evitar la victimización secundaria; de fortalecer las Becas Seré que permiten a jóvenes acceder a plazas de judicaturas o de fiscalía, y un sistema público y opcional de preparación para concurrir a este tipo de oposiciones.

"Junto a ello, sustituiremos por fin la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 y potenciaremos la reforma legislativa imprescindible para garantizar que tanto la ocupación ilegal de viviendas como el allanamiento de morada se resuelvan rápidamente en plazos accesibles y que se respeten los derechos de los propietarios", ha señalado.

Así se lo ha trasladado al decano del Colegio de la Abogacía de Cantabria, Carlos Pérez, y miembros de la Junta Directiva, con quienes ha mantenido un encuentro en la sede de la entidad colegial acompañada del secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares; el candidato número 2 al Congreso de los Diputados, Eduardo Magaldi; la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica, Ainoa Quiñones, y el secretario general de los socialistas en Santander y candidato a la Alcaldía, Daniel Fernández, con quienes también se ha abordado el impulso a la digitalización y la inteligencia artificial para modernizar la Administración de Justicia.

La dirigente socialista ha reivindicado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha emprendido en estos años "la mayor transformación de la Justicia en décadas" con la sustitución de "los juzgados unipersonales del XIX por los tribunales de instancia, la digitalización del acceso a los tribunales o la primera ley orgánica del derecho de defensa".

También ha destacado que, con la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, la ocupación ilegal de viviendas, tanto el allanamiento de morada como la usurpación, se juzga desde abril de 2025 por el procedimiento de juicios rápidos.

"Hemos creado becas para que acceder a la carrera judicial no dependa del dinero de cada familia y hemos renovado el Consejo General del Poder Judicial tras años de bloqueo del PP", ha señalado De la Cuesta.

Por ello, los socialistas cántabros han propuesto impulsar un sistema público de preparadores para judicatura, fiscalía y abogacía del estado para formar a los opositores.

Y han trasladado a los abogados cántabros que ahora el PSOE quiere impulsar una "justicia de calidad y que llegue a tiempo".

"Juicios por despido y desahucio en un máximo de tres meses, desalojo de viviendas ocupadas en 48 horas y más jueces y fiscales. Protegeremos mejor a las víctimas, empezando por los niños y niñas, reforzaremos la autonomía de la Fiscalía y sustituiremos por fin la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882", ha resumido.