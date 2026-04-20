La Sociedad Amigos del Baloncesto, en su 50 aniversario, Premio Torrelavega de la Gala del Deporte

Reunión con la SAB - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Deportes del Ayuntamiento ha aprobado este lunes la concesión del Premio Torrelavega de la XXXIII Gala del Deporte a la Sociedad Amigos del Baloncesto (SAB), coincidiendo con el 50 aniversario de su fundación.

Una distinción que han anunciado en un comunicado el alcalde, Javier López Estrada, y el concejal de Deportes, Nacho González, que han indicado que el reconocimiento se entregará el 23 de abril, a partir de las 19.30 horas, en el pabellón Vicente Trueba, dentro de la Gala del Deporte de Torrelavega.

El alcalde ha enmarcado esta decisión en "el legado importantísimo" del SAB en el baloncesto de la ciudad y de Cantabria a lo largo de su medio siglo de historia. "En Torrelavega vivimos el deporte con intensidad, es una de nuestras señas de identidad, desde el deporte escolar hasta el profesional, y uno de los clubes a los que hay que agradecer nuestra trayectoria histórica es el SAB", ha señalado.

Por su parte, Cobo, uno de los fundadores del club, ha agradecido este reconocimiento que, ha afirmado, "nos parece la máxima distinción que podemos obtener", subrayando su carácter colectivo. "Para nosotros significa el reconocimiento del trabajo de cientos de personas, por no decir miles, entre jugadores, colaboradores y aficionados".

El Premio Torrelavega tiene como finalidad reconocer la labor de personas o entidades que, más allá de los resultados, han contribuido de forma significativa al fomento del deporte y de los valores asociados al mismo en la ciudad.

En este sentido, el Ayuntamiento ha considerado que la Sociedad Amigos del Baloncesto reúne "de forma ejemplar" estos valores.

Fundada en 1975, la SAB ha sido una entidad clave en el desarrollo del baloncesto local, regional y nacional, protagonizando hitos históricos como su ascenso a la Liga ACB en la temporada 1997-1998, donde compitió durante cinco temporadas, tras haber alcanzado previamente la Liga EBA y la Liga LEB. Una trayectoria que situó a Torrelavega en la élite del baloncesto español.

Sin embargo, más allá de sus logros deportivos, el reconocimiento pone el acento en su dimensión social, formativa y comunitaria. A lo largo de cinco décadas, miles de jóvenes han formado parte del club, que nació como un proyecto orientado a ofrecer formación deportiva y en valores, convirtiéndose en una auténtica escuela de vida y en un referente del deporte base en la ciudad.

El 50 aniversario del SAB ha permitido, además, poner en valor su legado a través de una exposición conmemorativa impulsada por la Asociación de Veteranos del Baloncesto Torrelavega, en colaboración con la Fundación Caja Cantabria y el Ayuntamiento, que recoge medio siglo de historia del club y su estrecha vinculación con la evolución social y deportiva del municipio del Besaya.

Por todo ello, el Ayuntamiento considera que la Sociedad Amigos del Baloncesto es merecedora del Premio Torrelavega como símbolo de una trayectoria de 50 años al servicio del deporte, de la ciudad y de sus ciudadanos.