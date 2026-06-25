La Sociedad Regional de Cultura internaliza el servicio de bibliobús tras finalizar el contrato externo

Archivo - El bibliobús de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora general de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, María Fernández-Rosillo, ha anunciado este jueves que el servicio de biblioteca móvil --bibliobús-- que presta esta empresa pública en colaboración con la Biblioteca Central de Cantabria se ha decidido internalizar al considerar que la organización cuenta con "todos los recursos necesarios para darlo" de forma directa.

A preguntas de la prensa, Fernández-Rosillo ha explicado que esta decisión responde a la finalización del contrato de prestación de servicios externalizado, cuya licitación termina el 31 de julio de este año sin posibilidad de prórroga, lo que ha obligado a replantear la gestión del servicio desde la propia Administración regional.

La responsable ha subrayado que la internalización del servicio se llevará a cabo "en coordinación" con la Biblioteca Central de Cantabria, que es la propietaria de los fondos bibliográficos, y ha garantizado que la Sociedad Regional dispone del personal necesario en la Biblioteca Central y de los recursos materiales requeridos, incluido "el propio vehículo, que está adaptado única y exclusivamente para este fin".

Ha reconocido que durante el proceso de reorganización del servicio "estamos ahí unos días" sin prestar la biblioteca móvil, aunque ha asegurado que "intentaremos ser lo más ágiles posibles para que se interrumpa lo menos posible", minimizando así el impacto de esta transición en los usuarios.

Fernández-Rosillo ha indicado que esta internalización responde a una "reivindicación histórica" de "que todos aquellos servicios que realmente se puedan prestar desde la Sociedad Regional" se gestionen directamente, en línea con las conversaciones mantenidas con el comité de empresa sobre la externalización de servicios.

La directora general ha realizado estas declaraciones tras la presentación del 57 edición del Certamen de la Canción Marinera de San Vicente de la Barquera.

BIBLIOBÚS

El bibliobús de Cantabria es un vehículo que recorre semanalmente, de lunes a jueves, localidades que no disponen de biblioteca pública con el objeto de acercar y favorecer la lectura entre su población. Cuenta con 16 rutas que visitan 45 localidades de manera periódica y dispone para préstamo de una colección de más de 3.600 ejemplares de libros, revistas y DVD.

El bibliobús forma parte del Sistema de Lectura Pública de Cantabria, por lo que permite el acceso a otros servicios que la red ofrece como 'eBiblio Cantabria' y 'eFilm Cantabria'.