SODERCAN abre la convocatoria INVESNOVA de 500.000 euros para proyectos empresariales de I+D orientados al mercado

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SANTANDER 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), dependiente de la Consejería de Industria, ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la convocatoria INVESNOVA 2026, una línea de ayudas destinada a fomentar la transferencia tecnológica y el desarrollo de proyectos de investigación industrial y estudios de viabilidad en el tejido empresarial cántabro.

El programa cuenta con un presupuesto inicial de 500.000 euros y tiene como objetivo reforzar la cooperación entre empresas y organismos de investigación, acercando los resultados de la I+D al mercado, promoviendo nuevos productos y servicios innovadores y mejorando la competitividad del tejido productivo regional.

Las ayudas están dirigidas a empresas y personas autónomas con centro de trabajo en Cantabria, independientemente de su tamaño, incluyendo startups y empresas de reciente creación, que promuevan proyectos de investigación industrial y estudios de viabilidad técnica o tecnológica desarrollados por organismos de investigación, como universidades, institutos y centros tecnológicos.

Las ayudas podrán alcanzar una intensidad máxima del 60% de los costes subvencionables para las PYMEs y del 50% para las grandes empresas, con un importe máximo de 100.000 euros por proyecto.

Los proyectos deberán contar con un presupuesto mínimo de 20.000 euros y una duración máxima de 12 meses.

El consejero de Industria y presidente de SODERCAN, Eduardo Arasti, ha explicado que se trata de "maximizar la transferencia de tecnología en Cantabria, para que nuestro ecosistema de I+D+i alcance todo su potencial".

Entre los criterios de valoración se tendrán especialmente en cuenta la calidad científico-técnica de los proyectos, su grado de innovación, la generación de transferencia tecnológica efectiva y su alineación con las prioridades de la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3 de Cantabria 2021-2027.

Asimismo, las bases de la convocatoria contemplan bonificaciones adicionales por la participación de mujeres investigadoras y por la localización del proyecto en municipios de la cuenca del Besaya: Cartes, Los Corrales de Buelna, Miengo, Polanco, Reocín, San Felices de Buelna, Santillana del Mar, Suances, Torrelavega y Alfoz de Lloredo.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto a partir de mañana hasta el 22 de junio de 2026 y la tramitación se realizará íntegramente de forma telemática a través del Gestor de Ayudas de SODERCAN.

Cada empresa podrá presentar como máximo dos solicitudes. Son subvencionables los costes de investigación y de estudios de viabilidad que se pueden acreditar con los contratos suscritos al efecto desarrollados por organismos de investigación.

Las ayudas podrán estar cofinanciadas hasta un 60% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa FEDER 2021-2027 de Cantabria.

El programa INVESNOVA tiene como misión potenciar la creación de empresas tecnológicas (EBT), facilitar la explotación de resultados de I+D, impulsar la propiedad industrial e intelectual, atraer talento cualificado e impulsar la comercialización tecnológica.

16 PROYECTOS EN 2025

En 2025, este programa ha permitido a SODERCAN apoyar 16 proyectos de I+D promovidos por las empresas Equipos Nucleares, Seys Medioambiente, Ecohydros, Ingecid, Cantabria Labs, Jose Peña Lastra, Derivados del Flúor, Idresa Services, TTI Norte, Acorde Technologies, Ingeniería y Tecnología Geotécnica, Viesgo Distribución Eléctrica, Hawke Transit System y SOINCON (Soluciones Industriales de Conectividad).

Entre los organismos de investigación encargados de desarrollar estos proyectos figuran varios grupos de I+D+i de la Universidad de Cantabria y el Centro Tecnológico CTC.