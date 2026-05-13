SODERCAN amplía hasta el 20 de mayo el plazo para acceder al programa de formación en comunicación para startups

Cartel - SODERCAN

SANTANDER 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es) ha ampliado hasta el 20 de mayo el plazo para solicitar plaza en su programa de formación especializada en Comunicación Efectiva, dirigido a startups y empresas de base tecnológica.

El programa quiere dar a los equipos herramientas prácticas para explicar mejor su proyecto y adaptar su mensaje a inversores, clientes y socios.

En un comunicado, la sociedad regional dependiente de la Consejería de Industria ha explicado que, en un mercado cada vez más competitivo, comunicar bien es clave para crecer. Por eso, el programa enseña a convertir propuestas innovadoras en mensajes claros y atractivos.

El programa es presencial, dura 15 horas y se impartirá en tres sesiones de cinco horas de duración los días 1, 9 y 11 de junio. Está dirigido a empresas innovadoras con domicilio social, fiscal y centro de trabajo en Cantabria, y con actividad desde enero de 2018. Las startups interesadas pueden presentar su solicitud hasta el 20 de mayo a través del Gestor de Ayudas de SODERCAN.

La formación se divide en tres bloques centrados en los principales retos de crecimiento de una startup. El primero es 'Búsqueda de inversión: el arte del pitch invicto', que enseña a presentar el modelo de negocio de forma clara y convincente en pocos minutos para captar la atención de potenciales inversores.

El segundo, 'Estrategia de ventas: conexión estratégica', ayuda a mejorar el elevator pitch y la gestión de reuniones B2B para convertir contactos breves en oportunidades de negocio, mientras que 'Negociación y cierre de acuerdos' aborda la preparación de argumentos, la gestión de objeciones y el cierre de acuerdos en mejores condiciones.

LA COMUNICACIÓN, CLAVE PARA CRECER

El objetivo es que las empresas incorporen la comunicación como una herramienta estratégica para crecer, posicionarse mejor y generar confianza. La iniciativa responde a la necesidad de reforzar las capacidades comerciales y relacionales de las startups, especialmente en sectores tecnológicos.

Con este programa, SODERCAN refuerza el ecosistema emprendedor y ayuda a las empresas innovadoras a competir mejor en mercados nacionales e internacionales.

Este programa forma parte de la I Agenda Digital de Cantabria y del proyecto TECHFABLAB, incluido en el programa Retech para crear redes de emprendimiento digital.

SODERCAN participa en este proyecto en nombre del Gobierno de Cantabria junto a Aragón, Navarra, Comunidad Valenciana, Cataluña y La Rioja, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea - Next Generation EU.