SODERCAN anima a las startups de Cantabria a optar a los Top 101 Spain Up Nation - SODERCAN

SANTANDER 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), invita a las startups y empresas innovadoras de Cantabria a presentar su candidatura a los Reconocimientos TOP 101 Spain Up Nation 2026, una iniciativa impulsada por Foro ADR (Asociación Española de Agencias de Desarrollo Regional) y ENISA que identifica y reconoce a las 101 empresas emergentes con mayor potencial de crecimiento e impacto de España.

Como miembro de Foro ADR y entidad de referencia para el impulso del emprendimiento innovador en Cantabria, SODERCAN alienta a las empresas de la región a aprovechar esta oportunidad para ganar visibilidad, acceder a nuevas oportunidades de negocio y reforzar su posicionamiento dentro del ecosistema emprendedor nacional.

Los Reconocimientos TOP 101 Spain Up Nation distinguen cada año a empresas innovadoras por su capacidad de crecimiento, generación de empleo, impacto económico, social y medioambiental, así como por su contribución al desarrollo de un tejido empresarial más competitivo, sostenible e internacionalizado.

La convocatoria está dirigida a pymes innovadoras con personalidad jurídica y sede en España que, con carácter general, hayan sido constituidas a partir del 1 de enero de 2021.

En el caso de empresas de los sectores de biotecnología, energía, industria u otros vinculados a tecnologías con ciclos de maduración más largos, podrán concurrir aquellas creadas desde el 1 de enero de 2019. También podrán participar empresas que cuenten con la certificación de startup en vigor.

Además, las candidatas deberán estar lideradas por sus personas fundadoras, no superar los cinco millones de euros de ingresos anuales desde su creación y acreditar un alto componente de innovación, así como potencial de crecimiento e impacto.

No podrán presentar candidatura las empresas que ya hayan obtenido el reconocimiento TOP 101 en las ediciones de 2024 o 2025.

Las 101 empresas seleccionadas obtendrán el Sello TOP 101 Spain Up Nation, un distintivo de prestigio nacional que acredita su carácter innovador y su potencial de crecimiento.

Además, recibirán formación especializada, acceso a actividades de networking, encuentros B2B con otros agentes del ecosistema emprendedor y oportunidades de contacto con inversores e instituciones de ámbito nacional.

Entre los beneficios del programa también figura el reconocimiento público en la gala nacional que se celebrará el 18 de noviembre de 2026 en el Palacio de Congresos Riojaforum de Logroño, así como una agenda de reuniones empresariales prevista para el día siguiente.

La presentación de candidaturas debe realizarse exclusivamente de forma online a través de la web oficial del programa. El plazo estará abierto hasta el 11 de septiembre.

Desde SODERCAN se anima a las startups y empresas innovadoras de Cantabria a aprovechar esta oportunidad para mostrar su proyecto a nivel nacional y reforzar su proyección empresarial, contribuyendo además a visibilizar el dinamismo y el talento del ecosistema emprendedor cántabro.

En la segunda edición del Top 101 consiguieron este reconocimiento las startups cántabras Manfacter, Envisad, PANSSARI, North Delta y Phytobatea.

El consejero de Industria e Innovación del Gobierno de Cantabria, Eduardo Arasti, ha afirmado que estos reconocimientos que son "una oportunidad para demostrar que tenemos una Comunidad Autónoma emprendedora, innovadora, competitiva y sostenible, con un talento que merece ser conocido y reconocido en todos los rincones de España", señala.

Asimismo, el consejero delegado de SODERCAN, Ángel Pedraja, ha puesto en valor esta iniciativa que representa "la importancia de la suma de todos los agentes del ecosistema emprendedor de ámbito nacional para potenciar y favorecer alianzas entre personas emprendedoras y entidades, instituciones y organismos vinculados a la iniciativa empresarial, la innovación y la sostenibilidad".