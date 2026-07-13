SODERCAN ayuda a las empresas a encontrar clientes internacionales sin salir de Cantabria - SODERCAN

SANTANDER, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan), celebrará el 21 de julio una jornada informativa online para presentar a las empresas de la región nuevos servicios de apoyo a la búsqueda de clientes internacionales, una iniciativa dirigida especialmente a aquellas compañías que exportan de forma ocasional o que desean iniciar o reforzar su presencia en mercados exteriores.

La sesión se enmarca en las actuaciones del I Plan de Internacionalización de Cantabria 2025-2028, impulsado por la Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria a través de SODERCAN para fortalecer la competitividad internacional del tejido empresarial cántabro, diversificar mercados y aumentar el número de empresas exportadoras de la comunidad autónoma.

Durante la jornada se darán a conocer diferentes herramientas y servicios especializados que permiten a las empresas identificar oportunidades comerciales en el exterior, seleccionar mercados de interés y acceder a información estratégica para tomar decisiones con mayor seguridad y eficacia.

Entre los recursos que se presentarán destacan los servicios de identificación de nuevos mercados de exportación, orientados a detectar países con potencial para los productos o servicios de cada empresa, teniendo en cuenta factores como la demanda, la competencia, las barreras de acceso o las tendencias sectoriales.

Asimismo, se explicarán los servicios de localización y análisis de importadores, distribuidores y otros potenciales compradores internacionales, que facilitan a las empresas el acceso a contactos comerciales cualificados y adaptados a sus objetivos de internacionalización.

Otra de las herramientas disponibles permite obtener información detallada sobre competidores internacionales y sobre la estructura y evolución de determinados mercados, aportando inteligencia comercial de alto valor para diseñar estrategias de entrada y consolidación en el exterior.

Estos servicios proporcionan a las empresas acceso a información especializada y asesoramiento personalizado sin necesidad de realizar desplazamientos a los países de destino, optimizando así recursos y reduciendo los riesgos asociados a los procesos de internacionalización.

Además, las actuaciones se adaptan al nivel de madurez exportadora de cada empresa, a las características de su sector y a los objetivos comerciales que persiga en cada momento, ofreciendo un acompañamiento ajustado a sus necesidades reales.

Con esta iniciativa, SODERCAN continúa reforzando su catálogo de servicios de apoyo a la internacionalización, poniendo a disposición del tejido empresarial cántabro herramientas prácticas para identificar oportunidades de negocio, ampliar su cartera de clientes y avanzar en su crecimiento en los mercados internacionales.

Más información en el portal del Plan de Internacionalización de Cantabria www.planinternacionalcantabria.es