SODERCAN y la Cámara acercan este miércoles oportunidades de negocio en Uruguay y Chile

SODERCAN y la Cámara acercan oportunidades de negocio en Uruguay y Chile a las empresas cántabras - SODERCAN

SANTANDER 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), ha organizado este miércoles 10 de junio una jornada online sobre oportunidades de negocio e inversión en Uruguay y Chile, dos mercados estratégicos en América Latina.

Esta cita de la entidad pública adscrita a la Consejería de Comercio cuenta con la colaboración con la Cámara de Comercio de Cantabria y se enmarca en el ciclo de jornadas sobre mercados internacionales del I Plan de Internacionalización de Cantabria 2025-2028, cuyo objetivo es reforzar la presencia de las empresas cántabras en el exterior e incrementar el número de compañías exportadoras en la región.

La sesión se desarrollará en formato virtual entre las 16.00 y las 17.10 horas y ofrecerá a las empresas participantes información práctica y actualizada sobre el contexto económico de ambos países y sobre las oportunidades de implantación y colaboración empresarial. Para participar es preciso cumplimentar un formulario.

Según ha explicado SODERCAN en una nota de prensa, Chile y Uruguay destacan por su estabilidad institucional, seguridad jurídica y apertura económica, factores que los convierten en destinos especialmente atractivos para el desarrollo de proyectos empresariales a medio y largo plazo.

Ambos países ofrecen oportunidades en sectores como la industria, la energía, la tecnología o la agroalimentación, con una creciente demanda de soluciones innovadoras y proveedores especializados.

Además, su posición en el contexto regional refuerza su atractivo como puerta de entrada a otros mercados: Uruguay como miembro del Mercosur y Chile como Estado asociado a este bloque.

Cantabria mantiene ya vínculos comerciales con ambos países, especialmente con Chile, destino al que las empresas cántabras exportaron en torno a 15 millones de euros en 2025, lo que refleja el interés creciente por este mercado.

En este contexto, la jornada dará a conocer la situación económica de ambos países, las claves de acceso a sus mercados y las oportunidades concretas de implantación y colaboración empresarial.

EXPERTOS

La jornada será inaugurada por el consejero delegado de SODERCAN, Ángel Pedraja, y participarán expertos institucionales en ambos mercados y con la visión directa de una empresa cántabra implantada internacionalmente.

Intervendrán la consejera económica y comercial de España en Uruguay Marta Soriano, que analizará el contexto económico y las oportunidades en el país; la gerente general de la Cámara Oficial Española de Comercio en Chile, María Eugenia Martínez, que abordará la situación y sectores estratégicos del mercado chileno; y el LATAM Manager de la empresa cántabra FONESTAR, Luis Meirelles, que compartirá su experiencia empresarial en ambos destinos.

La jornada finalizará con un turno abierto de preguntas, que permitirá a los asistentes resolver dudas concretas y conectar directamente con los ponentes.

Esta actuación se enmarca en la estrategia de acompañamiento de SODERCAN a las empresas en su proceso de internacionalización y como preparación para la misión comercial multisectorial a Uruguay y Chile prevista para la semana del 5 al 9 de octubre de 2026.

Esta misión permitirá a las empresas cántabras explorar oportunidades reales de negocio en destino y avanzar en el establecimiento de alianzas comerciales.