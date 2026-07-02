SODERCAN y Cámara acercarán a las empresas cántabras las claves del acuerdo comercial entre la UE y la India

Cartel - SODERCAN

SANTANDER, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, a través de SODERCAN (www.sodercan.es), y en colaboración con la Cámara de Comercio, celebrará el próximo 7 de julio la jornada 'Acuerdo India-Unión Europea: oportunidades para empresas españolas', una sesión dirigida a analizar el impacto y las posibilidades que abre este acuerdo para la internacionalización del tejido empresarial cántabro.

La jornada se enmarca en el ciclo de encuentros sobre mercados internacionales impulsado dentro del I Plan de Internacionalización de Cantabria 2025-2028, una hoja de ruta estratégica que tiene como objetivo reforzar la presencia de las empresas de la región en el exterior y fomentar el crecimiento del número de compañías exportadoras.

Tendrá lugar de 16.00 a 17.30 horas, en la sala multiusos de la Torre Xtela, ubicada en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN), en Santander (calle Isabel Torres, 13). La asistencia es gratuita, previa inscripción.

La sesión abordará las perspectivas que ofrece el acuerdo comercial entre la Unión Europea y la India, un mercado de gran dimensión que, junto con la UE, representa cerca del 25% del PIB mundial y una población conjunta de alrededor de 2.000 millones de personas.

Este acuerdo, considerado uno de los más relevantes a nivel global, abre oportunidades especialmente significativas en sectores industriales y agroalimentarios, donde las empresas españolas -y en particular las cántabras- pueden ganar competitividad y posicionamiento internacional.

El encuentro contará con la participación de Julián Conthe, director general de Política Comercial y Seguridad Económica del Ministerio de Economía y Empresa, quien analizará el contexto estratégico del acuerdo y sus implicaciones para las empresas. A continuación, Gonzalo Rodríguez Félix, director general de Textil Santanderina, compartirá la experiencia de la empresa cántabra en el mercado indio, aportando una visión práctica sobre los retos y oportunidades de operar en este entorno.

El encuentro cuenta con la colaboración de la Secretaría de Estado de Comercio y la Dirección Territorial de Comercio de Cantabria-ICEX, y se enmarca en las actividades de la red Entreprise Europe Network, de la que tanto SODERCAN como la Cámara de Comercio forman parte.

Con iniciativas como esta, el Gobierno de Cantabria, a través de SODERCAN, continúa reforzando su compromiso con la internacionalización empresarial como palanca clave de competitividad, crecimiento y generación de valor añadido.

El ciclo de jornadas sobre mercados internacionales constituye una herramienta práctica al servicio de las empresas, facilitando acceso a información especializada, experiencias reales y oportunidades concretas de negocio en mercados estratégicos.

Las empresas interesadas pueden consultar el programa en la web de SODERCAN o solicitar más información contactando con el Área de Prospección de Nuevos Mercados e Internacionalización en el correo internacional@sodercan.es o en el teléfono 942 290 003.