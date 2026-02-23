SODERCAN y Cámara lanzan un programa de entrevistas con expertos en mercados internacionales

Programa de entrevistas indivuales con expertos en mercados internacionales - SODERCAN

SANTANDER, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), dependiente de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, ha organizado junto a la Cámara de Comercio una nueva edición del programa de entrevistas individuales con expertos en mercados internacionales, que se celebrará en mayo en formato virtual.

Esta iniciativa, de carácter gratuito, está dirigida a empresas cántabras interesadas en iniciar o consolidar su proceso de internacionalización, facilitándoles acceso directo a consultoras especializadas en distintas áreas geográficas con alto potencial de negocio.

Durante las reuniones, las empresas podrán resolver dudas específicas sobre cada mercado, conocer las oportunidades de negocio existentes, identificar barreras de entrada y recibir orientación práctica sobre cómo acceder a estos destinos con mayores garantías de éxito, ha informado en un comunicado el Gobierno regional.

Las entrevistas se desarrollarán en dos bloques. Los días 6 y 7 de mayo se centrarán en mercados emergentes y en expansión en África (Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez y Egipto); Latinoamérica (Colombia, Brasil y México); Oriente Medio (Emiratos Árabes Unidos) y Asia Central (Kazakstán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán).

El segundo bloque, que se desarrollará los días 20 y 21 de mayo, se orienta a mercados europeos y africanos con oportunidades específicas y menor nivel de saturación competitiva.

Este es el caso de países de los Balcanes (Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia y Grecia), del África Occidental (Senegal, Costa de Marfil, Ghana y Nigeria) y, dentro de Europa, Italia e Irlanda.

Las consultoras especializadas realizarán un análisis previo de cada empresa inscrita, valorando su sector, capacidad exportadora y encaje en el mercado seleccionado. En función de este estudio, se confirmará la celebración de la reunión individual.

Este programa forma parte del I Plan de Internacionalización de Cantabria 2025-2028, con el que el Gobierno de Cantabria persigue aumentar la base exportadora regional y reforzar la competitividad de las empresas mediante apoyo personalizado en las primeras fases del proceso de internacionalización.

SODERCAN continúa así ampliando su cartera de servicios de apoyo personalizado, que incluye diagnósticos exportadores, localización de potenciales importadores, y análisis de la competencia internacional, entre otros, junto con ayudas para el desarrollo de planes de promoción comercial internacional.

Las empresas interesadas en las entrevistas con expertos pueden formalizar su inscripción hasta el 27 de marzo.

El formulario de inscripción para el bloque del 6 y 7 de mayo puede descargarse en el enlace https://camaracantabria.com/actividades/entrevistas-individu... y el del 20 y 21 de mayo en https://camaracantabria.com/actividades/entrevistas-individu... .

Para más información, las empresas interesadas pueden dirigirse al Área Internacional de SODERCAN a través del correo internacional@sodercan.es y el teléfono 942 29 00 03