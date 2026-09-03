SODERCAN y la Cámara organizan el día 17 una jornada informativa sobre oportunidades de negocio e inversión en Egipto

Cartel - SODERCAN

SANTANDER 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), y la Cámara de Comercio de Cantabria celebrarán el 17 de septiembre una jornada informativa sobre las oportunidades de negocio e inversión en Egipto, dirigida a empresas regionales interesadas en ampliar su presencia internacional y explorar nuevos mercados de crecimiento.

La jornada se desarrollará en formato online de 10.30 a 11.30 horas y permitirá a las empresas participantes conocer de primera mano las perspectivas económicas de Egipto, sus sectores estratégicos y las oportunidades de colaboración e implantación empresarial existentes para las compañías cántabras.

Las empresas interesadas pueden participar de forma gratuita previa inscripción. La organización remitirá posteriormente el enlace de acceso a la sesión virtual.

La sesión forma parte del ciclo de jornadas sobre mercados internacionales impulsado en el marco del I Plan de Internacionalización de Cantabria 2025-2028, la hoja de ruta diseñada por el Ejecutivo autonómico para reforzar la presencia de los sectores productivos cántabros en los mercados exteriores, incrementar el número de empresas exportadoras de la región y acompañar a las compañías en su proceso de expansión internacional.

Según ha informado la sociedad adscrita a la Consejería de Industria, con más de 109 millones de habitantes, Egipto se ha consolidado como la tercera economía de la región MENA (Oriente Medio y Norte de África) y la primera del continente africano por volumen de PIB.

Su posición geográfica privilegiada y los acuerdos comerciales que mantiene con la Unión Europea, los países árabes, Estados Unidos y los mercados africanos convierten al país en una plataforma estratégica para acceder a algunos de los espacios económicos más dinámicos del mundo.

Además, las reformas impulsadas en el marco de la estrategia nacional Visión 2030 están favoreciendo una mayor participación del sector privado y generando nuevas oportunidades de inversión en ámbitos como las energías renovables y el hidrógeno verde, la gestión del agua, el transporte y la logística, la construcción y el desarrollo urbano, la agroindustria, el turismo sostenible y la digitalización, entre otros.

Para las empresas cántabras, este escenario representa una oportunidad para diversificar mercados, identificar nuevos socios comerciales y posicionarse en sectores con una fuerte demanda de soluciones industriales, tecnológicas y de servicios especializados.

EXPERTOS INSTITUCIONALES Y EXPERIENCIA EMPRESARIAL

La apertura de la jornada correrá a cargo del consejero delegado de SODERCAN, Ángel Pedraja. Posteriormente, Eduardo Euba, subdirector general adjunto de Países Mediterráneos, África y Oriente Medio, ofrecerá una visión general sobre la situación económica y comercial de la región y sus relaciones con España y la Unión Europea.

A continuación, Enrique Verdeguer, consejero Económico y Comercial de España en Egipto, analizará el contexto económico del país y las principales oportunidades de negocio para las empresas cántabras, con especial atención a los sectores con mayor potencial de crecimiento.

La jornada incluirá también un caso práctico de internacionalización de la mano de la empresa cántabra Conservas Arlequín. Su directora de Exportación, Isabel Mata, compartirá la experiencia de la compañía en el mercado egipcio, acercando a los asistentes una visión real sobre los retos, aprendizajes y oportunidades que ofrece este destino.

La sesión concluirá con un turno abierto de preguntas y debate para que las empresas participantes puedan resolver dudas y obtener orientación específica sobre sus proyectos de internacionalización.

UN PLAN PARA IMPULSAR LA PRESENCIA INTERNACIONAL

El I Plan de Internacionalización de Cantabria 2025-2028 constituye el principal instrumento de apoyo a la salida al exterior del tejido empresarial de la comunidad autónoma.

Desarrollado por el Gobierno de Cantabria a través de SODERCAN y en colaboración con los principales agentes del ecosistema empresarial regional, el plan contempla acciones de formación, información, promoción comercial, acompañamiento especializado, misiones comerciales y apoyo económico a la participación de las empresas en mercados internacionales.

Con iniciativas como esta jornada sobre Egipto, SODERCAN continúa acercando a las empresas de Cantabria información estratégica y contactos de valor que contribuyen a mejorar su competitividad y a generar nuevas oportunidades de negocio en el exterior.

Más información en la web de SODERCAN y en el portal del Plan de Internacionalización de Cantabria www.planinternacionalcantabria.es o por correo electrónico en la dirección internacional@sodercan.es