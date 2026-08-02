SODERCAN cierra el 10 de agosto la solicitud de ayudas para proyectos de I+D de economía circular - SODERCAN

SANTANDER, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), cerrará el lunes 10 de agosto el plazo de solicitud de las ayudas para proyectos de I+D en el ámbito de la economía circular en la industria, dotadas con un presupuesto de 300.000 euros.

La sociedad dependiente de la Consejería de Industria vuelve a promover esta convocatoria que busca reducir la generación de residuos a través de su reutilización; la búsqueda de nuevas aplicaciones en la cadena productiva, o la reducción en el consumo energético, entre otras. Todo ello enfocado a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y favorecer un modelo de crecimiento sostenible, ha informado en una nota de prensa.

El consejero del ramo, Eduardo Arasti, ha explicado que esta línea de ayudas busca impulsar la I+D en la industria para optimizar los procesos productivos y contribuir a generar conocimiento y desarrollo de tecnologías que favorezcan la transición desde un modelo productivo lineal a un modelo regenerativo que prolongue el valor y la utilidad de los recursos y productos y limite el uso de las materias primas y energías.

A través del Gestor de Ayudas de SODERCAN se pueden presentar las solicitudes a una convocatoria que establece que podrán ser susceptibles de apoyo los proyectos que contribuyan a la prevención o reducción de residuos, generen nuevas aplicaciones para materiales o residuos, favorezcan la eficiencia energética, prolonguen la vida útil de los materiales y/o productos, o desarrollen nuevas tecnologías o procesos encaminados a la valorización de residuos.

Los proyectos deben ser de investigación industrial o desarrollo experimental, de carácter individual, y estar alineados con la estrategia regional para la prevención y reutilización de residuos.

La convocatoria es de concurrencia competitiva y establece un presupuesto subvencionable mínimo de 30.000 euros y un máximo de 50.000 de ayuda por proyecto, un único proyecto por empresa y un plazo de ejecución de entre 6 y 12 meses desde el inicio.

La intensidad de la ayuda varía en función del tamaño de la empresa y la tipología del proyecto. Así, la pequeña empresa puede alcanzar hasta el 70% en proyectos de investigación industrial y hasta el 45% en los de desarrollo experimental; la mediana empresa puede optar a ayudas de hasta el 60% y 35%, respectivamente; y la gran empresa hasta el 50% y 25%.

Para su valoración se tiene en cuenta la calidad científico-técnica del proyecto, su potencial innovador y a nivel de implantación en el mercado y el impacto ambiental de la solución propuesta.