SODERCAN cierra el hoy el plazo para solicitar formación en Inteligencia Artificial aplicada a áreas de negocio

Sodercan lanza un programa de formación en Inteligencia Artificial aplicada a áreas de negocio - SODERCAN

Es gratuito y se desarrollará durante tres meses en formato online, con 30 plazas destinadas a autónomos y nuevas empresas innovadoras

SANTANDER, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN, adscrita a la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, ha diseñado un programa de formación en Inteligencia Artificial generativa aplicada a áreas de negocio que incluye los conocimientos necesarios para obtener la certificación AI-900 de Microsoft Azure AI Fundamentals.

De carácter gratuito, se desarrollará durante tres meses en formato online, con una duración de 57 horas en horario de tarde y un total de 30 plazas destinadas a empresas innovadoras con fecha de constitución e inicio de actividad posterior al 1 de enero de 2017.

El plazo de solicitud estará abierto hasta este lunes, 22 de septiembre, a través del Gestor de ayudas de SODERCAN, ha informado esta empresa pública (www.sodercan.es) en un comunicado.

El objetivo de esta formación es impulsar el conocimiento de IA en la industria cántabra, y promocionar, desarrollar, retener y atraer talento vinculado a esta tecnología; identificar casos de uso y fomentar la implantación de soluciones basadas en IA; y crear un espacio de colaboración público-privado entre los distintos agentes que forman parte del ecosistema IA (proveedores, usuarios, administración, agentes conocimiento y oferta formativa).

AGENDA DIGITAL

Esta acción forma parte de la I Agenda Digital de Cantabria y del I Plan de Apoyo al Empleo Autónomo del Gobierno de Cantabria, así como del proyecto TECH FABLAB, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - Next Generation EU.

El Gobierno de Cantabria participa en este proyecto del programa Retech centrado en la creación de redes de emprendimiento digital junto a otras cinco comunidades autónomas: Aragón, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Cataluña y La Rioja -coordinadora-.

CONTENIDOS

Además de capacitar a los participantes para obtener una visión global de la inteligencia artificial y de lo que está aportando al mundo empresarial a día de hoy, esta formación va a brindar los conocimientos necesarios para superar con éxito el examen AI-900 de Microsoft y obtener la certificación de Microsoft Azure AI Fundamentals.

El programa de formación diseñado por SODERCAN desarrollará contenidos basados en Learning by doing como fundamentos de la IA, Copilot y herramientas de productividad, IA Generativa, aspectos básicos de Microsoft Azure AI o IA aplicada a áreas de negocio.

La formación incluye acceso a simulador de IA y a herramientas profesionales para practicar con el objetivo de preparar al examen AI-900 (Copilot durante al menos 15 días y seis meses de laboratorio Azure), así como las tasas de acceso al citado examen.

REQUISITOS

Las empresas interesadas en participar deben ser nuevas empresas innovadoras, incluyendo autónomos, cualquiera que sea su forma jurídica y tamaño, que estén válidamente constituidas en el momento de presentación de la solicitud y sean titulares en Cantabria de una actividad económica.