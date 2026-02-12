Archivo - SODERCAN concede 98.000 euros en ayudas a 12 proyectos de innovación abierta del programa Xtela Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria (SODERCAN), dependiente de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria, ha concedido 97.933 euros en ayudas a 12 proyectos de innovación abierta desarrollados en el marco del programa Xtela, una iniciativa estratégica destinada a fomentar la colaboración entre grandes empresas tractoras (corporates) y startups tecnológicas para resolver retos reales del tejido productivo regional.

El programa Xtela tiene como objetivo acelerar la adopción de tecnologías avanzadas, mejorar la competitividad de las empresas cántabras y facilitar la transferencia de conocimiento entre organizaciones consolidadas y empresas emergentes altamente especializadas.

Los proyectos que han conseguido las ayudas de esta convocatoria de SODERCAN (www.sodercan.es) se centran en el desarrollo de soluciones innovadoras en ámbitos como la industria avanzada, la logística, la energía, la salud, el deporte, la movilidad, la analítica de datos y la inteligencia artificial.

En concreto, han resultado beneficiarios Reinosa Forgings & Castings con una herramienta de optimización del consumo energético de hornos de gas para tratamiento térmico o recalentamiento de acero, desarrollada por Deduce Data Solutions; y COBASA, para un sistema para planificar y simular operativas portuarias desde la descarga de mercancía hasta la entrega final, en colaboración con Deduce Data Solutions.

También SEG Automotive para una herramienta de visualización y optimización del uso de vehículos mediante datos de una centralita de comunicación, desarrollada por Koinsys; ASTANDER, para un sistema de seguimiento y trazabilidad de materiales dentro del astillero, con Evenbytes; y Mutua Montañesa para un modelo de predicción del absentismo por incapacidad temporal, desarrollado por Baitech Data, y un asistente inteligente basado en modelos de lenguaje (LLM), también con Baitech Data.

Igualmente han recibido ayuda Gamesa Electric para una aplicación para el control y localización de utillajes en planta, desarrollada por Evenbytes, y el diseño de otra aplicación para el secuenciador de un stand de impregnación, en colaboración con Deduce Data Solutions.

También, el Centro Tecnológico CTC para el desarrollo de una cámara de inteligencia artificial Plug & Play para aplicaciones industriales, con Panssari; y el Hospital Virtual Valdecilla, para un sistema de localización y comunicación para familiares de pacientes quirúrgicos, desarrollado por Aritium Technologies.

El Real Racing Club, para un sistema automatizado de evaluación y análisis biométrico mediante inteligencia artificial y visión artificial, con Siali Technologies; y Global Steel Wire, con un proyecto para la detección y clasificación de defectos superficiales en el alambrón a la salida de la laminación mediante algoritmos de IA, desarrollado por Siali Technologies, completan los beneficiarios.

INNOVACIÓN APLICADA A RETOS REALES

A través del programa Xtela, SODERCAN impulsa un modelo de innovación abierta orientado a resultados, en el que las grandes empresas plantean retos tecnológicos concretos y las startups aportan soluciones ágiles, especializadas y de alto valor añadido.

Este enfoque permite no solo mejorar procesos, productos y servicios de las empresas participantes, sino también acelerar el crecimiento de startups cántabras y nacionales, facilitar proyectos piloto en entornos reales y reforzar el ecosistema regional de innovación, ha informado el Gobierno.

El programa Xtela se consolida así como una herramienta clave del Gobierno de Cantabria para impulsar la transformación digital, la industria inteligente y la colaboración empresarial, contribuyendo a posicionar a Cantabria como un territorio atractivo para la innovación y el desarrollo tecnológico.

El Programa Xtela, que cuenta con la colaboración de CEOE-Cepyme Cantabria, se enmarca en la I Agenda Digital de Cantabria y en el proyecto Tech FabLab de apoyo al emprendimiento digital, dentro del programa RETECH - Redes de Emprendimiento Digital del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, cofinanciado por la Unión Europea - Next Generation EU.

En las tres ediciones celebradas hasta la fecha han participado 52 corporates con 80 retos de innovación, y 175 startups que han presentado 408 soluciones.