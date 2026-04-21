SODERCAN convoca ayudas para impulsar la presencia de startups cántabras en South Summit Madrid

SODERCAN impulsa la participación de startups de Cantabria en South Summit Madrid - SODERCAN

SANTANDER, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), dependiente de la Consejería de Industria, ha publicado este martes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) una convocatoria de ayudas destinada a impulsar la participación de startups cántabras en South Summit Madrid, que se celebrará del 3 al 5 de junio.

A través de esta convocatoria, las startups interesadas pueden obtener hasta el 100% de los gastos subvencionables, con un máximo de 1.400 euros por empresa, destinados a cubrir gastos vinculados a la participación en South Summit Madrid, como la entrada al evento, el desplazamiento y el alojamiento (con un máximo de dos personas por empresa).

La convocatoria está dirigida a empresas innovadoras de base tecnológica de Cantabria, incluidas personas trabajadoras autónomas, constituidas a partir del 1 de enero de 2017 y con actividad económica en la región.

El plazo para solicitar las ayudas permanecerá abierto hasta el 15 de junio a través del gestor de ayudas de SODERCAN.

Estas ayudas se complementan con la iniciativa de SODERCAN para impulsar la presencia de startups cántabras en el stand agrupado de TechFabLab en South Summit Madrid, una actuación que tiene como objetivo reforzar la visibilidad conjunta del ecosistema regional de emprendimiento innovador y facilitar oportunidades de networking, inversión y colaboración empresarial. Las startups interesadas en participar en el stand agrupado tienen de plazo hasta el 30 de abril para cursar su solicitud, también de forma telemática.

Esta convocatoria se enmarca en la Agenda Digital de Cantabria y en el Proyecto TechFabLab, dentro Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y cuenta con financiación de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

El objetivo de estas ayudas es facilitar la proyección nacional e internacional de las startups cántabras, apoyando su presencia en un entorno estratégico que reúne a inversores, corporaciones, grandes empresas tecnológicas y agentes clave del ecosistema emprendedor.

A través de esta convocatoria, SODERCAN impulsó el año pasado la participación de 15 startups de Cantabria en los eventos de emprendimiento innovador Valencia Digital Summit, Pamplona Startup Day, Top 101 Spain, Transfiere Málaga y South Summit Madrid, con ayudas por importe cercano a los 12.000 euros.

Las startups beneficiarias fueron Laser Maintenance Solutions Renewable Energy; MiniBile, Deduce Data Solutions, Panssari, Alejandro Fernández Alvarez, Aldeas de Cantabria, Lendit, ENVISAD (Environmental Smart Devices); OGR (Optimum Grade Response), Idresa Services, Sancantia, Phytobatea, Northdelta, Manfacter y Theia Craft.

Con esta doble actuación, SODERCAN refuerza su apuesta por el emprendimiento innovador, la captación de inversión y la conexión de las startups cántabras con los principales ecosistemas de innovación, facilitando su presencia en un evento estratégico como South Summit Madrid.

El proyecto TECHFABLAB es una iniciativa del programa Retech centrado en la creación de redes de emprendimiento digital. SODERCAN participa en este proyecto en representación del Gobierno de Cantabria junto a otras cinco comunidades autónomas -Aragón, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Cataluña y La Rioja-, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - Next Generation EU.