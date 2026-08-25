SODERCAN impulsa con 366.000 euros los proyectos colaborativos de seis clústeres

Reunión interclústeres de Cantabria organizada por SODERCAN - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), adscrita a la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria, ha concedido ayudas por importe total de 366.115 euros a seis clústeres sectoriales de la comunidad autónoma dentro de la convocatoria de 2026.

Los beneficiarios son el Clúster de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TERA); el Clúster de Comportamiento e Investigación del Fuego (CIF); el Clúster Marítimo de Cantabria (MARCA); el Grupo de Iniciativas Regionales de Automoción y Movilidad (GIRA); el Clúster de Energías Marinas Sea of Innovation, y el Clúster de la Industria Nuclear de Cantabria (CINC), ha detallado en un comunicado el Ejecutivo regional.

Estas ayudas tienen como objetivo fortalecer sectores estratégicos en los que la economía regional presenta un elevado potencial de crecimiento, favoreciendo la colaboración entre empresas, centros tecnológicos, universidades y otros agentes del ecosistema de innovación para impulsar proyectos conjuntos y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico.

Desde SODERCAN, impulsor y socio de los distintos clústeres de Cantabria, se articulan estas ayudas para fomentar la cultura de cooperación entre empresas, facilitar el intercambio de conocimiento y experiencias; aprovechar las sinergias derivadas de estrategias comunes, e impulsar iniciativas de I+D desarrolladas de manera colaborativa.

En la resolución de esta convocatoria de concurrencia competitiva, SODERCAN ha valorado la capacidad de los clústeres para dinamizar el tejido empresarial, incrementar el impacto de sus actuaciones, fomentar la colaboración con agentes de conocimiento y desarrollar proyectos de calidad técnico-económica que contribuyan a mejorar la competitividad de los sectores representados.

Y es que considera que los clústeres sectoriales constituyen una "herramienta clave para impulsar la competitividad de las empresas cántabras, especialmente en un entorno económico cada vez más exigente y globalizado".

Según ha apuntado, la cooperación empresarial permite compartir conocimiento, desarrollar proyectos de mayor alcance y facilitar el acceso a nuevas oportunidades de innovación, internacionalización y crecimiento.

SODERCAN ha destacado su "colaboración permanente" con los distintos clústeres de Cantabria mediante reuniones periódicas para poner en común proyectos, analizar retos compartidos y promover nuevas sinergias entre sectores estratégicos de la economía regional.

Junto a SODERCAN forman parte de estas agrupaciones otras entidades como universidades, centros de investigación y organismos tecnológicos, que contribuyen a reforzar los procesos de transferencia de conocimiento y el desarrollo de proyectos innovadores.