SODERCAN impulsa un programa estratégico para mejorar la comunicación de startups y empresas innovadoras

Cartel - SODERCAN

SANTANDER, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), dependiente de la Consejería de Industria, refuerza su apuesta por el emprendimiento innovador con el lanzamiento de un programa especializado de formación orientado a mejorar las competencias comunicativas estratégicas de startups y empresas de base tecnológica.

El objetivo del programa es dotar a los equipos de herramientas prácticas que les permitan desenvolverse con mayor eficacia en contextos clave para el desarrollo del negocio, transformando discursos técnicos y complejos en mensajes claros, persuasivos y adaptados a distintos interlocutores.

En un entorno cada vez más competitivo, la comunicación se ha convertido en un factor determinante para la consolidación y escalado empresarial. En este sentido, el programa pone el foco en la necesidad de traducir propuestas de valor innovadoras en mensajes comprensibles y atractivos para inversores, socios estratégicos y clientes.

De formato presencial y con un total de 15 horas de duración, está dirigido a empresas innovadoras con domicilio social, fiscal y centro de trabajo en Cantabria, y con actividad a partir de enero de 2018, y se desarrollará a lo largo de tres jornadas de cinco horas cada una a celebrar en mayo y junio.

Las startups interesadas en participar pueden tramitar su solicitud hasta el 13 de mayo a través del Gestor de Ayudas de SODERCAN.

El programa es gratuito y se estructura en tres bloques diseñados para abordar los principales retos a los que se enfrentan las startups en su crecimiento. El primero, 'Búsqueda de inversión: el arte del pitch invicto', se centra en perfeccionar la capacidad de comunicar el modelo de negocio de forma clara y contundente en un tiempo crítico de entre 3 y 5 minutos. El objetivo es captar la atención del inversor desde el primer momento, transformando ideas complejas en oportunidades de inversión memorables y sin ambigüedades.

El segundo, 'Estrategia de ventas: conexión estratégica' está orientado a mejorar la eficacia en entornos comerciales y trabaja el dominio del elevator pitch y la gestión de reuniones B2B. Se busca capacitar a los equipos para destacar en contextos de alta competencia, como eventos o congresos, y convertir interacciones breves en oportunidades reales de negocio.

Finalmente, 'Negociación y cierre de acuerdos' aborda el proceso completo de negociación, desde la preparación del argumentario hasta el cierre. El objetivo es dotar a los participantes de un marco sólido que les permita defender el valor de sus propuestas, gestionar objeciones y alcanzar acuerdos en condiciones favorables.

COMUNICACIÓN COMO PALANCA DE CRECIMIENTO

A través de este programa se pretende no solo mejorar habilidades concretas, sino integrar la comunicación como un activo estratégico dentro de la empresa, alineado con sus objetivos de crecimiento, posicionamiento y generación de confianza.

La iniciativa responde a la creciente necesidad de profesionalizar las capacidades comerciales y relacionales de las startups, especialmente en sectores tecnológicos, donde la complejidad de las soluciones exige una comunicación más sofisticada y orientada a resultados.

Con este tipo de actuaciones, SODERCAN continúa avanzando en el fortalecimiento del ecosistema emprendedor, facilitando que las empresas innovadoras puedan competir en mejores condiciones en mercados nacionales e internacionales.

Este programa de capacitación forma parte de la I Agenda Digital de Cantabria y del proyecto TECHFABLAB, iniciativa del programa Retech centrado en la creación de redes de emprendimiento digital.

SODERCAN participa en este proyecto en representación del Gobierno de Cantabria junto a otras cinco comunidades autónomas -Aragón, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Cataluña y La Rioja-, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - Next Generation EU.