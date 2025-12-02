SODERCAN lanza programas de asesoramiento para emprendedores en áreas estratégicas - SODERCAN

SANTANDER, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), dependiente de la Consejería de Industria, ha lanzado una nueva edición de sus programas de asesoramiento especializado para empresas de reciente creación y autónomos en tres áreas funcionales estratégicas: gestión económico-financiera, marketing y gestión comercial.

Se trata de un asesoramiento individualizado y gratuito, prestado por expertos externos presencialmente en las instalaciones de la empresa o autónomo participante, durante un total de 15 horas por empresa en cada una de las tres áreas.

La solicitud para acceder a este servicio se debe realizar por Internet a través del Gestor de Ayudas de SODERCAN, en la dirección web https://ayudas.sodercan.es.

El plazo para hacerlo estará abierto hasta el 18 de diciembre de 2026. Los destinatarios son autónomos y empresas del sector industrial y servicios de apoyo a la industria con fecha de constitución e inicio de actividad en 2022.

Con estas líneas de asesoramiento especializado e individualizado, SODERCAN pretende dar soporte a aquellas personas y/o empresas que, por primera vez, ponen en marcha una iniciativa empresarial, y ayudar a los emprendedores a reforzar sus conocimientos en áreas clave para el éxito del negocio de una manera práctica y adaptada a sus necesidades, a través de planes operativos.

El consejero de Industria y presidente de SODERCAN, Eduardo Arasti, ha explicado que el objetivo es reducir los problemas a los que se enfrentan las empresas de reciente creación en las primeras etapas de su vida, máxime en un entorno tan competitivo como el actual.

"Es en estas fases más tempranas, en las que se toman decisiones estratégicas que condicionarán el futuro desarrollo de la empresa -señala- donde es necesario prestar un especial apoyo y a las que este conjunto de servicios pretende dar respuesta", ha explicado.

Este programa, de carácter gratuito, forma parte del I Plan de Apoyo al Empleo Autónomo del Gobierno de Cantabria. El objetivo es asesorar al emprendedor en las acciones que deba realizar al iniciar su actividad empresarial en las citadas áreas, mediante asistencia técnica práctica e individualizada a través de un experto sectorial, para la implementación de un plan adaptado a sus necesidades.

El asesoramiento será proporcionado presencialmente, en las instalaciones de la empresa o autónomo participante, con una dedicación total de 15 horas por empresa. Dentro de este cómputo de horas, la empresa o autónomo participantes fijarán conjuntamente un calendario de reuniones a desarrollar durante el proyecto, con un compromiso firme de cumplimiento hasta su finalización por ambas partes.

CONTENIDOS

En materia económica y financiera, se dará formación a las empresas para la implementación de un plan de gestión, mediante el estudio e implantación de procedimientos que garanticen el éxito en el trabajo y mejor aprovechamiento, si cabe, de los recursos de la empresa, a través de análisis de costes, control, compras, etcétera.

El programa de asesoramiento en marketing se centrará en analizar los aspectos precisos para el desarrollo de un área funcional, implementando un conjunto de procedimientos y premisas que permita a los emprendedores desarrollar una labor mucho más activa en los mercados a los que por actividad pertenecen y les permita definir las líneas estratégicas para generar demanda, construir marca, atraer y fidelizar clientes.

El objetivo es crear una sistemática que les posibilite llegar con sus productos a otros nichos de mercado, mediante la elaboración de un documento estratégico que detalle las acciones y tácticas que la empresa deberá llevar a cabo para promocionar y vender sus productos o servicios.

Este documento incluirá un análisis del mercado, la identificación del público objetivo, los objetivos de marketing, las estrategias a implementar, el presupuesto y los métodos para medir la consecución de los objetivos y las posibles desviaciones. Por último, el programa de asesoramiento en gestión comercial consiste en analizar los aspectos precisos para la implementación y desarrollo de un departamento comercial en la nueva organización.

Se estudiarán puntos clave como la definición del mercado objetivo, la prospección del mismo o cuáles son los medios más apropiados en cada situación, con el fin de garantizar el éxito en la ejecución.

Además, también se desarrollará una metodología que permita a la empresa definir sus líneas estratégicas y un conjunto de acciones diseñadas para la comercialización de sus nuevos productos o servicios, aumento de las ventas y la cuota de mercado, creando una sistemática que les posibilite alcanzar sus metas comerciales y maximizar sus posibilidades de éxito.

El asesoramiento deberá concluir con la materialización de un "plan de acción", a desarrollar a corto medio plazo por parte del participante en el programa, con su correspondiente cronograma de actuaciones.