Sodercan respalda cinco iniciativas de cooperación empresarial para crecer en mercados internacionales

Saborea Cantabria en Bruselas - GOBIERNO/SODERCAN

SANTANDER, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN, ha resuelto la convocatoria 2026 del programa de ayudas Coopera para Crecer, con la concesión de 243.925 euros a cinco proyectos de cooperación empresarial orientados a reforzar la presencia de las empresas cántabras en mercados nacionales e internacionales.

Las cinco entidades beneficiarias, Santander Global Metal, Santander Fine Food, la Asociación Cántabra de Empresas de Sobaos y Quesadas, Cantabria Brinda y Cantabria Quesera, agrupan a un total de 61 empresas que suman 1.087 trabajadores.

Estas cifras ponen de manifiesto el impacto de esta línea de apoyo en el tejido empresarial de la región y su contribución a fortalecer proyectos colaborativos con capacidad para ganar dimensión, competitividad y proyección exterior, ha destacado SODERCAN, adscrita a la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria.

El consejero del ramo y presidente de la sociedad, Eduardo Arasti, ha destacado que "la cooperación empresarial constituye una herramienta especialmente valiosa para las empresas de menor tamaño cuando afrontan el reto de abrir nuevos mercados, ya que les permite sumar capacidades, compartir riesgos y costes, y adquirir la masa crítica necesaria para abordar con mayores garantías de éxito los procesos de internacionalización".

Asimismo, ha subrayado que la internacionalización representa una de las principales vías de crecimiento para las empresas, aunque también implica desafíos que en muchas ocasiones resultan difíciles de afrontar de manera individual. Por eso, ha explicado, desde SODERCAN "seguimos impulsando fórmulas de colaboración empresarial que faciliten el acceso a nuevos mercados y generen ventajas competitivas a través de las sinergias entre empresas"..

IMPULSO A LA COOPERACIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN

La línea de ayudas Coopera para Crecer forma parte del Plan de Internacionalización de Cantabria 2025-2028 y está concebida para respaldar la constitución y consolidación de consorcios de exportación, agrupaciones de interés económico y otras entidades de cooperación empresarial que desarrollen estrategias conjuntas de comercialización fuera de Cantabria.

El objetivo es favorecer proyectos colaborativos motivados por la búsqueda de ventajas competitivas comunes y apoyar iniciativas que permitan a las empresas operar de forma agrupada en uno o varios mercados, compartiendo recursos, conocimiento y estructura comercial.

BENEFICIARIOS.

La convocatoria 2026 de Coopera para Crecer ha respaldado cinco iniciativas de cooperación empresarial que desarrollan estrategias conjuntas de comercialización y expansión fuera de Cantabria.

Las entidades beneficiarias son los consorcios de exportación Santander Global Metal y Santander Fine Food, así como la Asociación Cántabra de Empresas de Sobaos y Quesadas, Cantabria Brinda (Asociación Cántabra de Empresas Productoras de Bebidas Alcohólicas) y Cantabria Quesera (Asociación Cántabra de Empresas Elaboradoras de Queso y Productos Lácteos), impulsadas por CEOE-Cepyme Cantabria. Estas cinco entidades agrupan a 61 empresas y representan más de un millar de empleos.

La convocatoria está dirigida a sociedades mercantiles, agrupaciones de interés económico y asociaciones empresariales que dispongan de una estrategia comercial conjunta y acrediten el compromiso de las empresas integrantes de operar de forma coordinada en mercados fuera de Cantabria.

En el caso de las asociaciones empresariales, deben estar integradas por empresas con sede social o centro de trabajo en Cantabria y contar con una presencia mayoritaria de empresas del sector industrial transformador.

El resto de entidades deben estar constituidas por al menos tres empresas independientes con actividad propia y domicilio social o centro de trabajo en la comunidad autónoma.

La intensidad máxima de la ayuda puede alcanzar el 100% de los gastos subvencionables, con un límite de hasta 60.000 euros para entidades de menos de cinco años de antigüedad; hasta el 90% y un máximo de 50.000 euros para aquellas con entre cinco y diez años; y hasta el 80%, con un límite de 40.000 euros, para las de mayor trayectoria.

Entre los conceptos subvencionables figuran los gastos de constitución y puesta en marcha de las entidades de cooperación, personal, asistencia técnica especializada, licitaciones, marketing y comunicación, formación, viajes comerciales, participación en ferias, misiones comerciales e inversas, registro de marcas y otros gastos directamente vinculados con el desarrollo de los proyectos de expansión conjunta.