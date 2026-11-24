Cartel de los premios. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

SODERCAN celebrará el 3 de diciembre en el Palacio de la Magdalena de Santander la entrega de premios de la segunda edición del Programa para la Creación y Escalado de Empresas Innovadoras de Base Tecnológica (EiBTS) 2025-2026, una jornada abierta al ecosistema empresarial y emprendedor que permitirá conocer algunos de los proyectos tecnológicos e innovadores que están creciendo desde Cantabria.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha informado de que los nueve proyectos que han llegado a la fase final son LAPROA Biotech, CO2nversions, Biomaglight Technologies, Swim Division, Vamos Rural, Datos Ninja, Archihorn, Intellcyst y Particle Care Technologies.

Sus propuestas abarcan ámbitos como la economía azul y la biotecnología, la descarbonización, las tecnologías sanitarias, el deporte, el turismo rural, la inteligencia artificial y los sistemas acústicos de altas prestaciones.

Y es que, LAPROA Biotech trabaja en soluciones aplicadas a la acuicultura y la gestión sostenible de sistemas acuáticos; CO2nversions, en descarbonización y sostenibilidad empresarial; y Biomaglight Technologies, en tecnología aplicada a la salud y el bienestar.

Por su parte, Swim Division desarrolla herramientas digitales vinculadas a la natación y los deportes acuáticos; Vamos Rural, una plataforma para impulsar el turismo rural y las experiencias ligadas al territorio; y Datos Ninja, una iniciativa de formación y divulgación especializada en datos e inteligencia artificial.

Completan la selección Archihorn, con soluciones en sistemas acústicos y reproducción de sonido de alta calidad; Intellcyst, con tecnología y análisis de datos aplicados a la salud de la mujer; y Particle Care Technologies, spin-off del Instituto de Física de Cantabria (IFCA, CSIC-UC), que desarrolla tecnología aplicada al ámbito sanitario y a los tratamientos médicos con radiación.

El programa de emprendimiento tecnológico de SODERCAN cuenta con una dotación total de 145.000 euros. Los tres proyectos mejor valorados recibirán premios de 30.000, 25.000 y 20.000 euros, respectivamente, y se concederán además accésit de 10.000 euros.

Los proyectos premiados tendrán acompañamiento para facilitar su presentación ante redes de inversores privados y entidades públicas de financiación.

Durante la gala, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer estos proyectos y las soluciones que están desarrollando. La asistencia es gratuita previa reserva de plaza a través del formulario de inscripción habilitado en la web de SODERCAN (www.sodercan.es).

La recepción de asistentes comenzará a las 11.00 horas y el acto arrancará a las 11.30 horas. La presentación de los finalistas está prevista a partir de las 11.50 horas, antes de la ponencia invitada y de la entrega de premios.

En este sentido, la organización ha avanzado que la jornada incorporará una mirada más amplia a las tendencias que pueden marcar la evolución del emprendimiento tecnológico en los próximos años, ya que a las 12.30 horas, Jesús Candón, gerente senior de SILO, ofrecerá la ponencia 'Tecnologías que están dando forma al futuro'.

La sesión abordará cómo la aceleración de la inteligencia artificial y la aparición de nuevas tecnologías están transformando sectores y modelos de negocio.

A partir de tendencias identificadas por referentes internacionales como el World Economic Forum, MIT Technology Review y Gartner, analizará tecnologías con capacidad de transformación y las oportunidades que pueden generar para emprender e innovar en ámbitos como la energía, la salud o la industria.

DE 44 CANDIDATURAS A NUEVE FINALISTAS

La segunda edición del programa EiBTS arrancó con 44 proyectos empresariales. De ellos, 19 accedieron a la fase de formación, diez continuaron hacia las mentorías individuales y nueve han llegado a la fase en la que se decidirán los proyectos premiados.

Durante el programa, los proyectos seleccionados han participado en formación especializada en liderazgo y estrategia, desarrollo de negocio, recursos financieros, marketing y comunicación y capacitación tecnológica.

Los proyectos con mayor proyección avanzaron posteriormente a una fase de mentoring individual para desarrollar, complementar y perfeccionar sus planes de negocio.