Sofocado un incendio de vegetación en una obra de Bareyo que hacía peligrar viviendas colindantes

Sofocado un incendio de vegetación en una obra no acabada de Bareyo que hacía peligrar viviendas - 112 CANTABRIA
SANTANDER 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los bomberos han sofocado a última hora de este martes un incendio de vegetación declarado en una obra no acabada de chalés en el municipio de Bareyo, que hacía peligrar viviendas colindantes.
Sin embargo, no ha sido necesario desalojar a los vecinos de dichas viviendas.
El Centro de Atención a Emergencias 112 ha movilizado a los bomberos del Gobierno de Cantabria y han colaborado los de Santander con una descarga de 7.500 litros de agua para sofocar el incendio, del que enamanaba una gran humareda.