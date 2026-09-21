Sofocado un incendio en una vivienda abandonada de Laredo

Imagen del suceso. - 112 CANTABRIA

SANTANDER 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Gobierno de Cantabria han sofocado un incendio en una casa abandonada en Laredo, que ha quedado totalmente afectada.

En la red social X, el 112 de Cantabria ha informado de que, ante la imposibilidad de acceder con los camiones, el Cuerpo ha tenido que realizar un tendido de unos 60 metros.

Además, ha subrayado que el deterioro del interior de la casa ha dificultado aún más la extinción.

Una vez apagado el fuego, los efectivos autonómicos han echado espuma para evitar que las llamas se reproduzcan.