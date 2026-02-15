Sofocado un incendio en una vivienda de Torrelavega que se salda sin heridos

Las zonas más afectadas por el fuego han sido el vestíbulo y la cocina - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Ayuntamiento de Torrelavega han sofocado un incendio declarado a primera hora de esta mañana en una vivienda de la calle José Posada Herrera 13 de la ciudad, que no ha dejado heridos.

En el interior del inmueble se encontraban seis personas --una con movilidad reducida-- que, ante la imposibilidad de salir por la presencia de humo, se refugiaron en una habitación utilizando toallas mojadas para impedir su entrada a la estancia. Todas han sido rescatadas por los servicios de emergencia y trasladadas al Hospital de Sierrallana por precaución.

El Centro de Atención a Emergencias 112 recibió el aviso sobre las 7.00 horas y movilizó a los efectivos torrelaveguenses, Policía Local y Policía Nacional.

Las zonas más afectadas por el fuego han sido el vestíbulo y la cocina, mientras las causas del incendio se encuentran en fase de investigación, aunque las primeras hipótesis apuntan a un posible cortocircuito.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha informado de que ha activado los servicios sociales municipales y procederá al realojo temporal de las personas afectadas en una vivienda de titularidad municipal.

El alcalde, Javier López Estrada, ha agradecido la "rápida y eficaz" intervención de todos los cuerpos de emergencia, cuya actuación ha sido "fundamental" para evitar consecuencias personales.

Asimismo, ha destacado la actuación responsable de los ocupantes de la vivienda que mantuvieron "la serenidad" y se refugiaron en una estancia, protegiéndose del humo, algo que fue "clave" hasta la llegada de los equipos de rescate.

Desde el Consistorio se continuará realizando el seguimiento de la situación y prestando apoyo a las personas afectadas.