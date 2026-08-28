Sofocado un incendio en la zona de oficinas de Sniace en Torrelavega

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SANTANDER 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Ayuntamiento de Torrelavega han sofocado un incendio declarado en la tarde-noche de este viernes en dos despachos de la zona administrativa de la planta de Sniace, que se encuentra desde hace años sin actividad.

Los efectivos torrelaveguenses están trabajando en el lugar, donde permanecerán durante unas horas para ventilar el humo que han provocado las llamas, según ha informado a Europa Press el concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro Pérez Noriega.

Ha indicado que los bomberos han extinguido el fuego y que no hay "ninguna incidencia reseñable".