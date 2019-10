Somo suma a su 'paseo de la fama' del surf la estrella de Aritz Aranburu

Publicado 16/10/2019 18:17:45 CET

La localidad de Somo, en Ribamontán al Mar, ha sumado a su 'paseo de la fama' sobre el surf la estrella de Aritz Aranburu, el primer deportista español en acceder a la élite mundial de esta disciplina.

El protagonista ha descubierto este miércoles la placa conmemorativa en el Paseo de las estrellas del surf habilitado junto a la playa de Somo, famosa por la práctica de este deporte.

En el acto, en el que han intervenido el alcalde de Ribamontán al Mar y los directores de Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, el guipuzcoano ha agradecido el reconocimiento a una trayectoria "ejemplar" y una vida dedicada al surf "con humildad y sencillez".

Ha sido el primer surfista español en clasificarse para el WSL Championship Tour, tal y como puede leerse en la estrella de mármol que ha quedado plasmada en el suelo del paseo marítimo de la localidad, y con la que se ha incorporado al Paseo de las Estrellas del Surf.

Aranburu, emocionado, se ha acordado en el acto "de todas las personas que me han apoyado a lo largo de mi carrera. Bien por la gente de casa o por todas las personas que siguen los campeonatos por Internet. Siempre me he sentido uno de los surfistas con más apoyados".

El zarauztarra también tuvo palabras de agradecimiento a sus padres, Karmele y Rafa, presentes en el evento. "Ganar un campeonato te da una satisfacción muy grande en un momento determinado, pero el reconocimiento a una trayectoria es muy emocionante. Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo de mis padres que creyeron en mí desde el principio y me ayudaron a cumplir mi sueño", ha manifestado al respecto.

LOGROS

Este surfista es el primer español -y único hasta la fecha- que ha logrado acceder a la élite del surf mundial: el exclusivo Championship Tour de la World Surf League (WSL), circuito cerrado a los mejores 34 del mundo, y considerado "la primera división" del surf.

Lo consiguió por última vez en 2014, tras haberlo logrado en 2008 y 2009. "En el surf, el talento no es suficiente. Hay que entrenar mucho y tener un objetivo claro que cumplir", ha apunado al respecto Pablo Gutiérrez, excampeón de Europa y compañero de Aranburu en el circuito profesional. "Aritz es un ejemplo para las nuevas generaciones. Ésta es una estrella para un surfista único", ha sentenciado.

Entre sus mayores logros destaca un "épico" tercer puesto en el Billabong Pro Tahití de Teahupoo (2009), un título de campeón de Europa (2007), dos de subcampeón de Europa júnior (2004 y 2005) y dos quintos del mundo júnior (2004 y 2005), además de haber conseguido derrotar en dos ocasiones al once veces campeón del mundo Kelly Slater.

El nombre del guipuzcoano pasa a acompañar al de otros insignes personajes anteriormente reconocidos en el paseo cántabro, como el propio Pablo Gutiérrez o la primera mujer surfista española Laura Revuelta, además de los pioneros del surf regional y nacional Jesús Fiochi, Zalo Campa, Carlos Beraza, José Manuel Gutiérrez Mecolay, José Manuel Merodio, Manuel Martínez "Lolis" o Antonio Saez, parte de ellos presentes en el acto.

LOS MEJORES SURFISTAS DEL MUNDO

En el mismo también ha intervenido el alcalde de Ribamontán al Mar, Francisco Asón, quien ha apostado por convertir el Paseo de las Estrellas del Surf de Somo en el 'Surfing Walk of Fame' español para que "por aquí sigan desfilando los mejores surfistas del mundo".

"Que Aritz Aranburu haya aceptado este reconocimiento es para nosotros un gran honor. A día de hoy, no hay ningún surfista español que haya conseguido igualarle", ha valorado el regidor, que ha avanzado que desde el Ayuntamiento están en contacto con grandes surfistas de talla mundial, como Mick Fanning, Jeremy Flores o Jeff Hakman, para invitarles a venir a conocer el municipio y que "dejen su huella aquí para siempre, inspirándonos con sus historias y motivando a los más jóvenes a seguir sus pasos deportivos".

En el evento también ha participado la directora de Turismo del Gobierno de Cantabria, Eva Bartolomé; el responsable de Deporte, Mario Iglesias; y el presidente de la Federación Española de Surf, Carlos García, quienes coincidieron al destacar los valores deportivos y de superación del surfer vasco.

En concreto, el director del área ha considerado "un placer estar al lado de un deportista tan grande", que "representa perfectamente los valores del deporte. Es un ejemplo para los niños, sobre todo en lo que tiene que ver con los valores del trabajo. Nadie llega hasta tan alto sin trabajar y esforzarse mucho".

Su compañera de Turismo ha valorado el "increíble" crecimiento del surf en los últimos años y la "importante" apuesta de Ribamontán al Mar, un municipio "pionero" en relacionar surf con turismo. "Estas estrellas, como las de Hollywood, son un acto más de reconocimiento de este deporte que nos brinda una región abierta al Mar Cantábrico y que ha convertido el surf en un producto turístico de primer orden", ha apuntado Bartolomé.

Al término del acto, el guipuzcoano visitó el cercano colegio Nuestra Señora de Latas donde respondió a las preguntas de un centenar de alumnos de Primaria.

PASEO DE LAS ESTRELLAS DEL SURF

El Paseo de las Estrellas del Surf está situado en el Paseo Marítimo de Somo, a escasos metros de la playa, junto al Centro de Surf y su skatepark.

Inaugurado en 2017, es una de las iniciativas del Plan de Competitividad de Surf del municipio cántabro de Ribamontán al Mar.