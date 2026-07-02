'Somos especiales, reciclamos' cierra su mejor edición con 26.100 kilos de residuos recogidos en los Campos de Sport

Archivo - Imagen de presentacion de la campaña con representantes de las diferentes entidades involucradas - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La campaña medioambiental 'Somos especiales, reciclamos', impulsada por Ecoembes, en colaboración con el Real Racing Club, Ecoembes, el Ayuntamiento de Santander y la empresa pública MARE, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, ha concluido esta temporada 2025-2026 con unos resultados históricos al alcanzar la recogida de 26.100 kilogramos de residuos en los Campos de Sport de El Sardinero, la cifra más elevada registrada desde el inicio de esta iniciativa.

El consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, ha valorado de forma muy positiva estos resultados, que, según ha afirmado, "demuestran el compromiso ejemplar de la afición racinguista con la sostenibilidad y la correcta gestión de los residuos". Además, ha destacado el éxito de esta campaña que ha sabido integrar la educación ambiental "en un espacio de gran repercusión social".

En este sentido, ha recordado que la iniciativa ha tenido como objetivo promover el reciclaje de envases que se consumen en el interior del estadio durante la celebración de los partidos con la instalación de contenedores amarillos, destinados a envases de plástico, metal y bricks; así como azules para recipientes de papel y cartón.

Media ha asegurado que Los Campos de Sport de El Sardinero se han convertido en estos últimos meses "en un referente de buenas prácticas medioambientales", con una gran implicación de todos los aficionados que han conseguido mejorar cada temporada los datos de recogida. Como ejemplo, se ha referido a los resultados de la campaña 2024-2025 en la que se recogieron 11.441 kilogramos de residuos, o la anterior de 2023-2024 cuando fueron 1.441 kilos.

En este sentido, el consejero ha reconocido el trabajo de la empresa pública MARE para gestionar todos los residuos generados en esta instalación deportiva, y ha insistido en que la recogida selectiva "es imprescindible" para proteger nuestro medio ambiente.

Además, a lo largo de la campaña se han desarrollado diversas acciones de concienciación y sensibilización dirigidas a todos los colectivos vinculados al club. Entre ellas, se han llevado a cabo sesiones formativas para los equipos de limpieza y de las barras, el personal de oficina, el alumnado de la Academia Real Racing Club y las peñas racinguistas.

También, se ha impulsado una campaña de comunicación orientada a difundir la importancia del reciclaje, fomentar hábitos sostenibles y desmontar falsos mitos relacionados con la separación de residuos y la economía circular.

Por parte del Real Racing Club, igualmente se ha valorado de forma positiva los resultados del proyecto. Así, el director de la Fundación verdiblanca, César Anievas, ha calificado de "éxito" la campaña recientemente finalizada, recordando que la misma se enmarca en "la estrategia Racing Sostenible" que la institución verdiblanca desarrolla desde hace más de dos años.

"La respuesta de nuestra afición ha sido extraordinaria y confirma que, cuando trabajamos juntos por una causa común, somos capaces de convertir pequeños gestos en grandes impactos. Esta campaña es un ejemplo de cómo el Racing y su Fundación pueden seguir liderando iniciativas que contribuyan a construir una Cantabria más sostenible, más responsable y más comprometida con las generaciones futuras", ha añadido Anievas.