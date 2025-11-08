Son Gigantes reúne 14.000 alegaciones contra Las Américas y cede su informe técnico a la Mancomunidad Valles Pasiegos

SANTANDER 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Son Gigantes ha presentado cerca de 14.000 alegaciones contra los proyectos de parques eólicos Las Américas 3 y 16, ambos con una potencia prevista de 49,99 MW y promovidos por Arena Green Power S.L., en los treinta días hábiles desde la apertura del periodo de información pública.

En concreto, son 6.927 alegaciones populares contra Las Américas 3 y 7.024 contra Las Américas 16, que se han conseguido gracias a mesas de firmas, acciones informativas y "al esfuerzo colectivo y altruista de la ciudadanía y profesionales de los municipios afectados".

Así lo ha dado a conocer en un comunicado en el que la Plataforma ha informado que ha elaborado un informe técnico de alegaciones que ha cedido a la Mancomunidad de los Valles Pasiegos --integrada por 17 ayuntamientos-- para que pudieran ser también presentadas en su nombre, "sumando voz institucional a una defensa del territorio nacida desde la ciudadanía", ha valorado.

Según ha destacado, este informe ha sido redactado "de forma voluntaria y rigurosa" por un grupo especializado y registrado jurídicamente a través de Territorio Cántabro, la entidad que canaliza las presentaciones legales frente a los polígonos eólicos proyectados en Cantabria, como el caso de El Escudo.

UN ÚNICO PROYECTO FRACCIONADO

Para el grupo técnico de Son Gigantes, ambos polígonos "constituyen en realidad un único proyecto eólico fraccionado de manera irregular", con el propósito "de eludir los límites de potencia y la evaluación ambiental conjunta exigida por la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental".

Las dos instalaciones comparten la red eléctrica de evacuación, las subestaciones (Las Américas 3, Saguales en Penagos y Mustera en Villaescusa) y un mismo corredor de alta tensión que se extiende hasta la subestación de Red Eléctrica de España en El Astillero, atravesando más de diez municipios rurales, algunos incluidos en el ámbito del Plan de Ordenación del Litoral (POL).

En este sentido, "lo más preocupante" de Las Américas 3 y 16 es su afección a un territorio "de altísimo valor ecológico, hídrico, paisajístico y cultural, sin que el estudio de impacto ambiental presentado por Arena Green Power evalúe con el rigor necesario los riesgos reales", ha alertado.

Ha detallado que las instalaciones se proyectan sobre un corredor ecológico "clave" entre la Cordillera Cantábrica y las marismas de Santoña, afectando a espacios protegidos de la Red Natura 2000, como el ZEC Río Pas y el ZEC Montaña Oriental.

Y ha advertido que el impacto sobre la biodiversidad alcanzaría a rapaces protegidas, algunas en peligro de extinción --como el milano real, el alimoche o el águila real--, así como a murciélagos, anfibios y una orquídea en riesgo de extinción a nivel regional, junto a otras especies vegetales vulnerables y hábitats de interés comunitario, tres de ellos 'prioritarios' según la Directiva Hábitats de la Unión Europea.

Además, el grupo técnico ha unido a ello que los polígonos se proyectan sobre un territorio con captaciones de agua de consumo humano, como las de Santa María de Cayón y Pas-Pisueña, y sobre un paisaje tejido por cabañas pasiegas y praderías.

"Su instalación alteraría la percepción visual de los valles y expondría decenas de cabañas a niveles elevados de ruido, quebrando el equilibrio entre la vida rural y el paisaje que la sostiene", ha aseverado.

Asimismo, ha puesto el foco en que el estudio ambiental "tampoco analiza los efectos sinérgicos ni acumulados con otros proyectos e infraestructuras cercanas", como el macropolígono logístico de La Pasiega, otros polígonos eólicos en tramitación o las nuevas líneas de alta tensión. Una "omisión" que "impide medir la magnitud real del impacto ambiental y social en un territorio que ya soporta demasiadas presiones y que merece poder elegir su futuro", ha destacado el grupo de la Plataforma.

Ambos parques eólicos, con una potencia prevista de 49,99 MW, afectarían a Santa María de Cayón, Villaescusa, Penagos y El Astillero. En concreto, el de Las Américas 16 se proyecta además sobre Vega de Pas, Villacarriedo, Selaya y Saro, y Las Américas 3 sobre Villafufre y Santiurde de Toranzo.