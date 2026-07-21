El sonido de las cucharas, las vieiras y el almirez clausura el curso de verano 'Cantares y percusión' en Torrelavega

Curso de Verano de la UC 'Cantares y percusión' en Torrelavega - UC

SANTANDER 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sonido de las cucharas, las vieiras y el almirez ha clausurado este martes el monográfico 'Cantares y percusión' que ha tenido lugar en la sede de Torrelavega de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC), donde se ha recuperado la tradición de hacer música con lo que se tenía por casa.

Así, impartido por la profesora de las Aulas de Música Tradicional y del Centro de Interpretación de Folklore de San Pedro de Gaíllos, Esther Sánchez, el curso ha analizado --desde un enfoque eminentemente práctico--, el vínculo de las músicas tradicionales con la vida cotidiana, el significado de estas músicas y su evolución hasta la actualidad, y los diversos contextos en los que estas músicas se cantaban, tocaban y bailaban.

En él, los alumnos han aprendido en dos jornadas diferentes canciones y sus ritmos (principalmente de las dos Castillas) y a acompañarlas con instrumentos musicales sencillos y caseros, ha indicado la institución académica en un comunicado.

Una labor de recuperación que ha puesto en valor la vicerrectora de Cultura y Transferencia a la Sociedad, Rebeca Saavedra Arias, en el acto de cierre del curso.

"Es muy necesario conservar, recopilar, enseñar y difundir todo ese folklore, toda esa música tradicional que forma parte de un gran legado cultural que hemos heredado", ha señalado.