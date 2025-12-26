Un soplao en el muelle antiguo de Castro obliga a vallar la zona y a ejecutar una obra de emergencia

El consejero de Fomento, Roberto Media, examina el soplao producido en el muelle antiguo de Castro Urdiales y las obras de emergencia que se están ejecutando para reparar la zona - GOBIERNO DE CANTABRIA

CASTRO URDIALES, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un soplao detectado en la noche de Navidad en el muelle antiguo de Castro Urdiales, junto al pabellón de actividades náuticas, ha obligado a vallar la zona para garantizar la seguridad y a iniciar una obra de emergencia para recuperar el área afectada.

De ello ha informado, en un comunicado, la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, que ha indicado que, en primer lugar, se está limpiando toda la zona para conocer la profundidad del agujero, para luego más tarde proceder a su relleno con escollera y hormigón.

Cuando las condiciones lo permitan, se va a intentar tapar la entrada de agua, por el lado del mar.

Responsables de la Consejería han explicado que el origen del soplao está en el lavado de los finos por la entrada al mar, concretamente en la parte inferior del muro, que data de hace mucho tiempo y estaba rellenada de material fino (sin cimentar).

Ello ha generado que debido a la acción del mar y las mareas se haya ido arrastrando ese material hasta quedar hueco.

Tras su detección, este jueves 25 se procedió al análisis de las actuaciones a realizar, así como al vallado de la zona para garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores.

Ya el próximo lunes, 29 de diciembre, proseguirán con los trabajos, especialmente en el lado del mar mediante buzos para el taponado del agua, con materiales puestos a disposición por una cantera.

El consejero del ramo, Roberto Media, se ha trasladado hasta el lugar, acompañado de la directora general de Aguas y Puertos del Gobierno de Cantabria, María Tejerina, para conocer de primera mano el alcance del soplao y supervisar los trabajos a llevar a cabo, que serán ejecutados por Cuevas Gestión de Obras.

Media ha agradecido a los responsables de estos trabajos su "disposición y responsabilidad" para acometer con urgencia esta obra en fechas festivas.