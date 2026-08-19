Sorprendidos en Santander un conductor sin carné y otro ebrio

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SANTANDER 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha sorprendido en las últimas horas a un conductor que contaba con una suspensión temporal del carné y a otro que duplicaba la tasa de alcohol.

Al primero de ellos, un joven de 25 años, los agentes le dieron el alto sobre las 17.45 horas del martes en la calle Castañeda tras cometer una maniobra antirreglamentaria.

Tras pararle para sancionarle por ello, comprobaron que le constaba en vigor una suspensión temporal del permiso de conducir, por lo que se le investiga por un supuesto delito contra la seguridad vial.

Y ya esta madrugada, sobre las cuatro de la mañana, la Policía Nacional alertó a la Local de que un coche circulaba de forma errática por Fernando de los Ríos.

Los agentes de la Policía Local le hicieron la prueba de alcoholemia a este conductor, un hombre de 56 años, que resultó positiva ya que superó en más del doble la tasa permitida.

Por estos hechos, al conductor se le investiga por un supuesto delito contra la seguridad vial. El vehículo fue retirado por una grúa urbana al Depósito Municipal de Ojaiz.

OTROS SUCESOS

Por otra parte, la Policía de Santander ha informado de que durante el martes hubo tres accidentes de circulación con conductores heridos.

Uno fue el de un turismo de 54 años, que chocó contra otro en la calle Los Acebos; una motorista de 46 que se cayó de su moto en Los Castros y el conductor de un patinete eléctrico, un joven de 25 años, que chocó contra un turismo en la calle La Gloria.