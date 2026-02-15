El Sorteo de la Bonoloto de este sábado deja casi 39.000 euros en San Román

Despacho recepto en San Román - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

SANTANDER 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este sábado ha dejado premiados cuatro boletos de segunda categoría (5 aciertos + complementario), uno de ellos vendido en la despacho receptor nº 69.905 de San Román, situado en Barrio de Corbán 2-B de Santander, dotado con un premio de 38.926 euros.

La combinación ganadora ha estado formada por los números 37, 49, 19, 12, 23 y 18. El número complementario es el 11 y el reintegro, el 4. La recaudación ha ascendido a 2.531.788,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.500.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen otros tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 20 de Gijón (Asturias), situada en Margarita Xirgu, 2; en la nº 517 de Madrid, situada en C.C. Bahiacenter L-9 Bahía Gando, 1, y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.