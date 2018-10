Sota: "En 2019 no va a haber subida de impuestos"

Publicado 07/09/2018 12:46:59 CET

Gobierno está abierto a "hablar con todos" de los PGC pero reconoce que hay partidos con los que "hay más posibilidad" de acuerdo

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria, Juan José Sota, ha insistido hoy que "en 2019 no va a haber subida de impuestos" y ha asegurado que el Ejecutivo PRC-PSOE está abierto a "hablar con todos" los grupos para negociar la aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el próximo año.

Unas cuentas de las que Sota ha reiterado que el Gobierno tendrá un borrador en "unas tres semanas", que éste se remitirá primero a las Consejerías para que hagan sus aportaciones y, posteriormente, al Parlamento para que lo tengan todos los grupos parlamentarios de cara a la negociación.

Así lo ha manifestado el consejero de Economía este viernes a preguntas de la prensa después de que los grupos del Parlamento hayan avanzado algunas de sus condiciones tanto para negociar las cuentas como para apoyarlas.

A aquellos grupos que han dicho que no apoyarán unas cuentas que contemplen una subida de impuestos, Sota les ha dicho que "el Gobierno no va a subir los impuestos". "No se ya cómo decirlo, el Gobierno no tiene ninguna previsión ni ningún acuerdo que tenga nada que ver con subida de impuestos, por tanto en 2019 no va a haber subida de impuestos", ha enfatizado.

El titular de Economía ha reiterado que ya se está trabajando desde su departamento en esos presupuestos, que espera que puedan ser similares a los de 2018 aunque hay cuestiones que dependen del Gobierno de España, que aún no están cerradas y pueden influir en las cifras de esas cuentas.

Así, ha señalado que Cantabria y el resto de comunidades están "pendientes" de si, finalmente, se relaja el déficit en 2019 del 0,1 al 0,3%, tal y como plantea el Gobierno de Pedro Sánchez, o si se mantienen los criterios del anterior Ejecutivo del PP, una cuestión en la que Cantabria se juega unos "26 millones más o menos".

También ha aludido al desajuste en las cuentas autonómicas ocasionado de la recaudación de una mensualidad del IVA de 2017 que las autonomías no podrán percibir en 2019, y que a Cantabria le supone, según Sota, entre 35 y 40 millones de euros.

En este sentido, hace unos días, el Gobierno central anunció que piensa incluir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 un préstamo sin intereses a las comunidades autónomas para compensarles el desfase en el cobro de la recaudación del IVA provocado por la reforma del sistema de liquidación realizada en 2017.

A pesar de estas dos cuestiones, Sota ha indicado que subirán las entregas a cuenta y también, debido a la subida del impuesto sobre los hidrocarburos aprobada por PP y Cs en los PGE que están en vigor, a partir del 1 de enero 2019 los ciudadanos pagarán más por llenar el depósito y eso "supondrá para Cantabria aproximadamente 20 millones más de ingresos".

De esta forma, ha indicado que, aunque las entregas a cuenta suban y se vaya a ingresar más en la parte que le corresponde a la región del impuesto de carburantes, las cuestiones del déficit y de la liquidación de 2017 aún sin cerrar mantienen abierto "el escenario" en base al cual se tiene que elaborar el proyecto de presupuesto para el próximo año.

Sota ha confiado en que "en los próximos días" se pueda conocer cómo evolucionan ambas cuestiones y si Cantabria podrá contar con "mayores ingresos" para 2019 que, según ha ensalzado Sota, se podrían destinar tanto a educación, sanidad y políticas sociales como a I+D+i o ayudas a empresas.

Preguntado por las primeras cuestiones puestas encima de la mesa por Podemos para apoyar las cuentas, centradas en incrementar las medidas para evitar desahucios y mantener el impuesto de sucesiones, el consejero ha hecho hincapié en el debate sobre este impuesto porque "ahora mismo está en debate en el foro sobre la financiación autonómica".

"Hay comunidades que debe de seguir y otras que no, y Cantabria lo que defiende es que, si nos eliminan un tributo que tenemos cedido y nos da recursos, lo tendremos que sustituir por otro, aquí no podemos engañar a los ciudadanos", ha dicho Sota, que ha añadido que, por el momento, al estar ese debate abierto, "el impuesto no se va a suprimir".

En cuando a las medidas para evitar desahucios, ha manifestado que en el Gobierno están "dispuestos a hablar de todo" aunque cree que en esa materia "se ha avanzado bastante" y ha añadido que los últimos datos apuntan que el número desahucios de viviendas físicas titularidad de personas físicas han descendido casi un 40%, lo que muestra, a su juicio, que "somos sensibles a ello".

Para concluir, el titular de Economía ha señalado, "como ya lo ha dicho el presidente (Miguel Ángel Revilla) y el secretario general de mi partido (Pablo Zuloaga)", en el bipartito PRC-PSOE "estamos abiertos a hablar con todos" aunque "es verdad que con algunos partidos hay más posibilidad de llegar a un acuerdo".