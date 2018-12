Sota dice que no ha hecho "nada irregular" y confirma que dimitirá si se abre juicio oral

Publicado 12/12/2018 12:00:27 CET

SANTANDER, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, el socialista Juan José Sota, ha manifestado hoy que siente que no ha hecho "nada irregular" y ha confirmado que dimitirá si se llega a abrir juicio oral por el 'caso Sogiese', en cumplimiento del código ético del PSOE.

Sota fue llamado a declarar en calidad de investigado por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) tras ser denunciado por OlaCantabria por no recuperar e ingresar en la Tesorería General el dinero que se pagó de más a cinco ejecutivos de la empresa pública Sogiese, entre los que, según el partido denunciante, estaría la hija del consejero.

Unos hechos que han llevado a Ciudadanos a replantearse si mantiene su acuerdo con el bipartito PRC-PSOE para apoyar los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) de 2019, lo que decidirá este viernes el Comité Autonómico de la formación naranja.

En sus primeras declaraciones tras conocerse este hecho, Sota ha subrayado que el que Cs apoye o no los presupuestos no es algo que dependa de él, si bien ha confiado en que lo que haga esta formación sea "positivo para Cantabria y para los presupuestos".

El consejero ha reiterado que "es el momento de la justicia", así como que tiene "absoluta confianza" en el procedimiento judicial, con el que ha colaborado "desde el primer momento".

Ha reiterado que ha dado "todas las explicaciones en el lugar que las tenía que dar" y que ha aportado "toda la documentación" que se le ha solicitado.

Preguntado si dimitirá en caso de abrirse juicio, oral, el consejero ha asegurado que "evidentemente". "Lo primero que uno tiene que cumplir son los códigos éticos de su partido", ha subrayado.

Por otra parte, respecto a si existe "inquietud" por estos hechos en el seno del Consejo de Gobierno, ha afirmado que no lo ha "detectado". "No es nada de gusto la situación en la que yo me encuentro, evidentemente", ha reconocido al respecto.

En este sentido y sobre la "confianza" que tienen en él su partido y el presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, Sota se ha remitido a sus declaraciones públicas, y ha recordado que en el actual momento procesal, de diligencias previas, no hay ninguna acusación contra él.

"Esperemos ese proceso. Yo confío en la justicia y siento a nivel personal que no he hecho nada irregular, y por eso he dado todas las explicaciones y aportado toda la documentación", ha enfatizado.

Y a la pregunta de si considera que el responsable de los problemas de supuestos sobresueldos de Sogieses es el anterior Gobierno del PP y su entonces responsable de Economía, Cristina Mazas, Sota ha respondido que se ha presentado una querella contra él, que ha acudido a dar explicaciones al respecto. "No tengo más que decir sobre actuaciones anteriores que nadie ha denunciado".

Sí ha aclarado que durante su etapa como consejero "se han hecho todos los trámites y he cumplido todos los requisitos, basados en informes internos, de todos los organismos que tenían algo que decir al respecto", como el Tribunal de Cuentas. "Es mi labor explicar en este momento, en el órgano judicial que corresponde, lo que he hecho", ha indicado.

La Fiscalía de Cantabria archivó en junio la investigación del 'caso Sogiese' al no apreciar indicios de delito.