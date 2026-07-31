Soto de la Marina acoge un curso sobre la fotografía de retrato y la edición de la imagen

Foto de familia de las autoridades, profesores y alumnos del curso 'Fotografía de retrato y edición de la imagen' - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

SOTO DE LA MARINA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fotógrafo Manuel Charlón ha impartido este viernes, en Soto de la Marina, un curso, 'Fotografía de retrato y edición de la imagen', sobre la fotografía de retrato y la edición de la imagen.

Durante la formación, que se enmarca dentro de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC), el fotógrafo ha abordado la importancia de seleccionar el objetivo adecuado para cada retrato.

Para Charlón, los angulares obligan a situarse demasiado cerca de la persona fotografiada, "lo que puede romper la confianza necesaria durante la sesión".

Por ello, ha recomendado trabajar con objetivos de 105 o 135 milímetros, que permiten mantener una distancia aproximada de tres o cuatro metros.

"Los buenos retratos tienen que ser limpios. Si haces una foto de una persona con muchas cosas alrededor, el ojo del que la va a ver se distrae con todo lo que hay", ha subrayado Charlón, que ha destacado que la identidad de un retrato se construye principalmente a partir de dos elementos: la mirada y la boca.