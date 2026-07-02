El Sound City celebra su décimo aniversario con La Burla y Quique González como protagonistas

Presentación del Sound City - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El festival Sound City celebra su décimo aniversario con La Burla y Quique González como principales protagonistas de un evento que se celebrará del 20 al 22 de agosto en el exterior de La Lechera con entrada libre y gratuita.

De este modo, volverá a formar parte de la programación de las Fiestas Patronales de Torrelavega con un cartel que combina artistas consolidados del panorama nacional con bandas cántabras y locales, manteniendo la identidad que lo ha convertido en una de las citas musicales de referencia del verano.

El cartel aún no está cerrado y en las próximas semanas se anunciarán nuevas incorporaciones pero en estos momentos están programadas las actuaciones de Ginebras, Quique González, Def Con Dos, Karavana, La Burla, Drugos, F.A.N.T.A, Los Invaders, Catalina Grande Piñon Pequeño, Altos Cargos, Los Monos y los Djs: Patruller, Kevin Maccallister e Indiestizo.

En concreto, la programación volverá a estructurarse en tres jornadas diferenciadas. El jueves 20 estará dedicado al rock, con La Burla, que regresará a Torrelavega tres décadas después, Def Con Dos y F.A.N.T.A.; el viernes 21 será el turno del indie con Ginebras, Karavana y Los Monos, mientras que el sábado 22 actuarán, entre otros, Altos Cargos, ganadores del New City Rock, y Quique González.

En la presentación del festival este jueves han participado el alcalde, Javier López Estrada; la concejal de Festejos, Patricia Portilla; la directora general de Cantur, Inés Mier; el director de Caja Rural Asturias en Torrelavega, Iván Rodríguez; el presidente de la Asociación Cultural Industrias Portugal, José Cobo; y José Félix Ezquerra, 'Felón', integrante de La Burla.

El alcalde ha felicitado a la Asociación Cultural Industrias Portugal por alcanzar la décima edición de un festival que "no es fácil poner en marcha y mucho más difícil es llegar a los diez años", por lo que ha calificado este aniversario como "un éxito colectivo".

López Estrada ha destacado además que el Sound City "ha conseguido poner a Torrelavega en el mapa de la música fuera de los circuitos comerciales" y ha insistido en que las instituciones y entidades privadas deben seguir apoyando esta iniciativa porque, si no, sería "imposible" su continuidad.

El alcalde ha señalado también que el Sound City será "una de las piezas especiales de las fiestas de la patrona", con una programación que incorporará nuevas propuestas que se darán a conocer en las próximas semanas.

Por su parte, la directora general de Cantur, Inés Mier, ha puesto en valor la personalidad propia del festival, asegurando que "se ha mantenido durante diez años porque tiene una identidad propia", con un cartel y unas bandas que se diferencian de los circuitos habituales de festivales.

Asimismo, ha destacado que este tipo de iniciativas constituyen "un motor y una dinamización para el entorno, para la ciudad de Torrelavega y para Cantabria" desde el punto de vista cultural, turístico y económico.

La concejal de Festejos, Patricia Portilla, ha señalado que "el gallo del Sound City canta de nuevo diez ediciones después", recordando que el festival nació hace una década de la mano de la Asociación Cultural Industrias Portugal para dar respuesta a la demanda de una oferta musical alternativa durante las Fiestas Patronales y ahora llega a atraer a público de otras comunidades.

Al respecto, ha destacado que el Sound City ha ido creciendo "pero no ha perdido la esencia", manteniendo su apuesta por una escena musical alejada de los grandes circuitos comerciales y por el talento local.

En este sentido, ha subrayado la presencia en el cartel de Altos Cargos, ganadores del New City Rock; Los Monos; y, especialmente, La Burla, una banda que "ha traspasado las fronteras de nuestra ciudad y de nuestra comunidad autónoma" y cuyo regreso constituye uno de los grandes atractivos de esta décima edición.

El presidente de la Asociación Cultural Industrias Portugal, José Cobo, ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento de Torrelavega, del Gobierno de Cantabria, de Caja Rural Asturias y del resto de colaboradores, destacando que ese apoyo permite "seguir manteniendo la filosofía de un festival gratuito" que comenzó siendo "una idea muy pequeña" y que, diez años después se ha consolidado como una de las principales citas musicales del verano en Cantabria.

Todas las novedades sobre este X Sound City se pueden consultar en: www.torrelavegasoundcity.com