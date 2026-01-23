El stand de Cantabria gana el Premio a la Sostenibilidad en Fitur 2026 - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El stand de Cantabria ha sido galardonado este viernes con el Premio al Stand Sostenible en la Feria Internacional de Turismo Fitur 2026 por su modelo pionero de economía circular gestión inteligente y accesibilidad.

Así lo ha anunciado el Ejecutivo regional en un comunicado, en el que ha destacado que este reconocimiento distingue la apuesta de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y de la empresa pública Cantur por transformar la presencia en ferias "en un ejercicio de responsabilidad ambiental, social y eficiencia económica".

El jurado ha valorado "la coherencia de un proyecto que trasciende la estética para centrarse en la ética, basándose en tres pilares fundamentales: circularidad real, tecnología de medición e inclusión social".

El consejero del área, Luis Martínez Abad, ha hecho público el premio en el escenario del stand acompañado de las directoras general de Turismo y Hostelería, María Saiz, y de Cantur, Inés Mier; el CEO de Inicia Comunicación y partner del Grupo Renta Todo, encargado de la construcción del espacio cántabro, Claudio Humanes, y parte del equipo técnico de Cantur e informadoras turísticas.

"Con este galardón el Gobierno de Cantabria confirma ante el mundo que nuestra tierra infinita no es solo un lema: es un compromiso inquebrantable de preservación", ha destacado Martínez Abad, que ha agradecido al esquipo de Cantur y a las empresas que han participado en la construcción y diseño del stand el trabajo realizado.

El titular de Turismo ha mostrado su satisfacción y ha recordado que éste es el segundo galardón del stand cántabro, tras ganar el año pasado el Premio al Mejor Estand de Comunidades Autónomas.

"Avanzamos hacia un nuevo turismo donde la vanguardia y la naturaleza son compatibles y aseguran que la belleza natural y paisajística de Cantabria siga intacta para las generaciones futuras", ha destacado Martínez Abad.

El elemento diferenciador de la candidatura ha sido la estrategia administrativa de licitación bianual (2025-2026). Este modelo de contratación ha permitido que el 90% de los materiales del estand (estructuras, tarimas y carpintería) sean reutilizados de la edición anterior.

Gracias a esta planificación, Cantabria ha evitado la fabricación de toneladas de material nuevo, eliminando drásticamente las emisiones de CO2 asociadas a la producción industrial y transporte, y garantizando el 'Residuo Cero' en la fase de montaje.

TECNOLOGÍA INICIA 2030

Cantabria ha convertido su espacio en un 'smart stand' gracias a la implementación de la herramienta de gestión propia 'Inicia 2030'. Esta plataforma digital ha permitido auditar y certificar cada fase del proyecto: desde el control de la huella de carbono de los desplazamientos del equipo hasta la gestión de residuos segregados.

Además, el personal del stand ha sido formado para realizar encuestas de movilidad a los visitantes, integrando los datos de desplazamiento del público en el cálculo final del impacto ambiental (Alcance 3).

INCLUSIÓN, DIVERSIDAD Y ECONOMÍA LOCAL

El premio también reconoce la dimensión social del proyecto (ODS 8 y 10). El espacio regional ha sido diseñado bajo criterios de accesibilidad universal, integrando rampas perimetrales, mostradores adaptados, bucles magnéticos y señalética en braille así como audiodescripciones para personas con discapacidad visual.

A nivel laboral, el proyecto destaca por una gestión paritaria (con un 60% de liderazgo femenino en el equipo de Cantur) y políticas de contratación inclusiva que han favorecido la inserción laboral de colectivos vulnerables.

Asimismo, se ha apostado por la economía local: el 70% de la producción (carpintería y personal auxiliar) se ha contratado en Madrid para reducir la huella logística, mientras que los servicios especializados (audiovisuales, catering y arte) se han traído de Cantabria, equilibrando sostenibilidad y promoción del tejido empresarial regional.

El estand ofrece, asimismo, una experiencia inmersiva mediante un muro cinético de 540 hexágonos robotizados y un túnel sensorial de Costa Quebrada, que combina pantallas LED de alta definición con marketing olfativo, permitiendo a los visitantes respirar el mar Cantábrico sin salir de Ifema.