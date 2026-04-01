STEC demanda a Educación por "vulnerar la libertad sindical"

Archivo - Imagen de una rueda de prensa ofrecida por representantes de STEC - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

STEC, sindicato mayoritario de trabajadores de la educación pública y uno de los integrantes de la Junta de Personal Docente, ha demandado a la Consejería de Educación por "vulnerar la libertad sindical".

En un comunicado, el sindicato ha explicado que "se ha hartado del autoritarismo y la unilateralidad" del consejero del ramo, Sergio Silva (PP) y su equipo y, por ello, ha pedido el amparo de los tribunales para "garantizar las libertades sindicales" y poder así "desarrollar con normalidad democrática" su labor de fiscalizar las políticas de este departamento y defender los derechos de los docentes.

Según ha denunciado STEC, durante "el conflicto laboral abierto, la Consejería se ha negado a contestar peticiones de información y alegaciones normativas, además de censurar el tablón sindical".

Concretamente, el sindicato ha detallado que no ha recibido contestación por parte de la Consejería a sus peticiones de información sobre diversas cuestiones planteadas, como la tipología de las comisiones de servicio concedidas al inicio de curso; la interpretación de los servicios mínimos durante la huelga o la distribución horaria de la carga burocrática aparejada al desarrollo de diversos proyectos o programas sin dotación horaria lanzadas por el departamento que dirige Silva.

STEC también ha asegurado que no ha recibido contestación a las alegaciones presentadas en procesos de redacción normativa, como el trámite de audiencia e información pública del anteproyecto de Ley de Autoridad del Profesorado o la orden de interinos.

Según ha indicado, esta última fue publicada dos días después del fin del plazo de alegaciones lo que, en su opinión, "evidencia sin disimulo el funcionamiento de la Consejería, llevando a cabo todo de manera unilateral".

Los servicios jurídicos del sindicato han incluido en la demanda la "censura" en el tablón sindical virtual establecido por la propia Consejería.

El sindicato reclama la recuperación del servicio de correo con el que la Junta de Personal Docente informaba a los docentes "antes de que la Consejería de Silva lo cerrara" y quiere evitar "que pueda repetirse el que una administración educativa se permita suprimir una comunicación sindical por considerarla más o menos adecuada".

Aunque para STEC el acuerdo retributivo "daba a Silva la oportunidad de reconducir la legislatura, corrigiendo su dañino discurso sobre los docentes; revirtiendo los aspectos más lesivos de sus cambios unilaterales y alcanzando sencillos acuerdos en ratios, burocracia o extraescolares", considera que el consejero "parece instalado en el autoritarismo y el conflicto, perjudicando gravemente a la educación pública".