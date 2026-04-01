Silva cree que STEC busca "rédito sindical": "Ya está en campaña electoral"

SANTANDER, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Sergio Silva (PP), ha afirmado que acusaciones como las realizadas por STEC para justificar la demanda interpuesta contra su departamento "lo único que buscan es un rédito sindical a corto plazo" y "no se corresponden con la realidad".

El sindicato docente ha dado a conocer este miércoles que ha demandado a la Consejería por "vulnerar la libertad sindical" tras "hartarse del autoritarismo y de la unilateralidad" de Silva, ante lo que éste ha respondido asegurando que su departamento tiene un "talante dialogante" y actúa "siempre sometido al principio de legalidad y conforme a los informes de asesoría jurídica correspondientes".

"He de salir al paso de estas manifestaciones por no corresponderse con la realidad. Son más que nada una opinión sesgada que yo creo que pone de manifiesto que este sindicato ya está en campaña electoral de cara a las elecciones sindicales de este 2026, que tendrán lugar en el mes de diciembre", ha señalado el consejero en declaraciones remitidas a los medios.

En su opinión, la Consejería "ha demostrado su talante dialogante" a lo largo de los casi tres años casi que lleva en el Gobierno y "la mejor prueba son los cuatro acuerdos" conseguidos con los representantes sindicales, incluido STEC.

El último ha sido la adecuación salarial de los docentes, cerrada en marzo tras 18 meses de negociaciones, pero también ha citado otros relativos a la calendarización de la oferta de empleo público o a la pareja pedagógica en las aulas de un año.

Así, ha dicho que "respeta, pero no comparte" las acusaciones del sindicato, que ha lamentado que "tiñen de una polémica inexistente a la educación de Cantabria".