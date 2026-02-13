STEC insta a Silva a dimitir y le acusa de abrir conflictos en asuntos "de consenso" como el calendario escolar

Representantes de STEC con la imagen "censurada" del tablón virtual sindical - STEC

SANTANDER, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato STEC ha instado al consejero de Educación, Sergio Silva (PP), a dimitir "y dejar de hacer daño" al sistema educativo de Cantabria al abrir "constantemente conflictos en cuestiones que eran motivo de consenso", como, a su juicio, es el calendario escolar.

Al sindicato mayoritario de la enseñanza pública en la comunidad y uno de los integrantes de la Junta de Personal Docente, le "huele mal" que "por primera vez" el Consejo Escolar, "promovido" por la Consejería, haya aprobado una propuesta de calendario escolar para el próximo curso previa a que este tema se aborde en la Mesa Sectorial de Educación, que aún no está convocada (aunque Silva anunció el jueves que sería este mes).

El portavoz de STEC Diegu San Gabriel, integrante de la Junta Docente, ha denunciado, en rueda de prensa, que esta propuesta del Consejo Escolar "dinamita los bimestres" y "desequilibra por completo" el reparto de los periodos, planteando 55 días en el último de ellos, que es cuando "más cansado" está tanto el alumnado como los profesores.

Cuestionado por la posibilidad de que sea esta propuesta, en contra de la que votó la Junta Docente y que rechaza STEC, la que finalmente se apruebe, confía en que "la presión" del colectivo docente y de la propia sociedad "fuercen al consejero a dar marcha atrás" en los cambios que se plantean y a mantener el modelo actual, con estructura bimestral (una semana de descanso cada dos meses), implantado hace una década, basado en criterios "pedagógicos" y que "tan buenos resultados está dando" como, según ha recalcado, muestran los resultados PISA.

Aunque es algo que no se ha valorado concretamente en el seno del sindicato, San Gabriel tampoco está a favor de la posibilidad de calendarios diferenciados por etapas educativas, como se ha planteado por parte de otros integrantes de la comunidad educativa, como la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAMPA).

Por su parte, Laura Encinas, la otra portavoz del sindicato que ha intervenido en la rueda de prensa, ha lamentado que "las negociaciones se están convirtiendo en algo que se dirime en los medios (de comunicación)" mientras que a la Junta ni siquiera se la ha convocado ni se le explicado qué opciones hay sobre la mesa.

"No estamos dispuestos a negociar a través de los titulares. Lo que queremos es que se cumplan las normas del juego: que se nos convoque a las mesas y que se nos expliquen las propuestas para debatirlas y buscar entre todos un punto de consenso", ha aseverado.

"CENSURA" DE CONTENIDOS DEL TABLÓN SINDICAL VIRTUAL

Al margen de este asunto, STEC ha denunciado que la Consejería ha "censurado" contenidos en el tablón sindical virtual al haber eliminado una imagen subida dos días antes por el sindicato de una de las ilustraciones "más populares" de la campaña en defensa de la educación salarial.

En dicha imagen aparece la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el consejero de Educación bajo el rótulo 'Se busca' en un cartel con estética del Lejano Oeste, en el que se denuncia el "intento de secuestro de 9.000 docentes", en referencia a la "cláusula Silva" que condiciona la adecuación salarial del colectivo de la pública a la existencia de presupuestos.

A juicio de STEC, este hecho es solo "el último episodio de autoritarismo de una Consejería a la que el buen talente le ha durado hasta la primera gran protesta".

La "censura" de esta imagen, así como el previo "bloqueo" del servicio de mensajería que usaban los sindicatos, están siendo estudiados por los servicios jurídicos del sindicato.

"NUEVO DESVÍO DE FONDOS PÚBLICOS" A LA CONCERTADA

Además, desde STEC han criticado "un nuevo desvío de fondos públicos" --500.000 euros-- a la escuela concertada con el acuerdo suscrito hace unos días para la jubilación parcial de los docentes de ésta.

STEC ha llamado la atención sobre el hecho de que este acuerdo reduce la jornada más de un 75% y beneficiará el próximo curso a unos 200 docentes de los 2.500 de la concertada (8%), mientras que el suscrito para la reducción de jornada lectiva en la pública "implica solo 3 o 4 horas y beneficia a solo 96 docentes", un 1% del total.

A su juicio, ello vuelve a "evidenciar que las preferencias de estos gobernantes públicos son contrarias a la educación pública".

PRÓXIMAS ACCIONES

Respecto a las próximas acciones sindicales, STEC ha recordado que el 14 de marzo habrá una manifestación en Santander, convocada por la Junta Docente, en defensa de la pública.

Además, STEC aprovechará los tablones sindicales de los centros educativos, y aquellos órganos de negociación en los que esté Silva, para pedir su dimisión.

Y "ante los tics autoritarios" de la Consejería y la "censura" de contenidos en el tablón sindical virtual, ha anunciado que hará una nueva tirada de carteles y pegatinas con la imagen eliminada que se repartirán en todas las salas de profesoras de la red pública de Cantabria.