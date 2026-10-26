Sube un 5,3% la siniestralidad laboral en Cantabria hasta septiembre, con 14 fallecidos

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SANTANDER, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha registrado en los nueve primeros meses de este año un total de 5.504 accidentes laborales con baja, casi un 5,3 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. De ellos, 14 han sido mortales, once más que hace un año (+366,67%), según el avance estadístico del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST) consultado por Europa Press.

Además, ha habido 29 graves que, en este caso, son diez menos que en el mismo periodo de 2025, lo que supone un descenso del 25,6%.

De los 5.504 accidentes laborales con baja, 4.809 han sido en jornada y los 695 restantes 'in itinere', esto es en el camino al trabajo o de regreso a él.

De ellos, la mayoría se han producido en el sector servicios, que acumula 3.468, esto es el 63% del total; 1.077 en la industria (el 19,6%); 791 en la construcción (el 14,4%), y 168 en la agricultura.

De los 14 trabajadores fallecidos en accidente de trabajo en Cantabria hasta el pasado mes de septiembre, doce fueron en jornada de trabajo --ocho en un centro de trabajo y cuatro en desplazamiento-- y los dos restantes 'in itinere'.

Cinco de los accidentes laborales mortales tuvieron lugar en septiembre.

De los 14 fallecidos, ocho trabajaban en el sector servicios, tres en la industria, dos en la construcción y uno en la agricultura.

UNAS CIFRAS "DEMOLEDORAS", SEGÚN UGT

La secretaria de UGT Salud Laboral en Cantabria, Lara Pérez Camino, ha afirmado tras conocer el informe que se trata de "datos demoledores e inaceptables".

Respecto a los fallecidos, el sindicato ha destacado que se trata de la cifra más alta de los últimos 19 años en estas fechas desde que se facilitan estadísticas.

Y es que el número de accidentes laborales mortales registrado en los nueve primeros meses de este año supera los 13 de 2023 en estas mismas fechas, que hasta ahora era la cifra más elevada, y los 11 contabilizados por el ICASST en el mismo período de 2017, 2018 y 2021.

También ha afirmado que esos 5.504 accidentes laborales con baja registrados hasta septiembre es la cifra más alta desde 2009 con la excepción de los más de 7.000 que hubo en 2022 por un incremento notable de los leves en el sector socio sanitario cuando se reconocieron los contagios por el Covid-19.

En concreto, ha señalado que los accidentes laborales con baja en jornada laboral se han incrementado más de un 4%, con 199 más que en el mismo período del año pasado, y los sucedidos en 'In Itinere' lo hacen un 12,3%, con 76 más (de 619 a 695).

La responsable autonómica de Salud Laboral de UGT ha opinado que las estadísticas "demuestran una vez más la imperiosa necesidad de redoblar los esfuerzos para que las empresas garanticen el derecho de las personas trabajadoras a la seguridad y a la salud en el trabajo de manera efectiva".

Para acabar con la siniestralidad laboral, que se encuentra entre los principales objetivos de la actual Ley de Prevención, el sindicato reivindica que se dote de mayores recursos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para reforzar su actuación en el área de prevención de riesgos laborales. "Es de suma importancia que las empresas cumplan la legislación vigente y protejan a sus plantillas", ha añadido.