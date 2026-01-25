Sube a naranja el aviso por viento en el litoral cántabro por rachas de más de 110 km/h

El paseo marítimo de Laredo, durante la borrasca 'Ingrid' - EUROPA PRESS

SANTANDER 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha subido a naranja el aviso en el litoral cántabro por rachas de viento del oeste de más de 110 km/h, que estará activo hasta las 21.00 horas de este domingo, en el marco de la borrasca 'Ingrid', que ha provocado un aviso rojo, por olas de hasta 10 metros, y otro amarillo por acumulaciones de lluvia de hasta 15 litros por metro cuadrado en la costa.

El litoral cántabro se encuentra en alerta roja por peligro extraordinario a causa de una mar combinada del oeste o noroeste de 8 a 10 metros y viento del oeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8) a 75 a 88 km/h (fuerza 9).

A partir de las 23.59 horas del domingo se rebajará el aviso a naranja hasta las 12.00 horas del lunes, 26 de enero, por mar combinada del Noroeste de 7 o 8 metros y viendo del oeste o noroeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8).

El propio lunes, desde las 10.00 horas hasta las 15.00 horas, la AEMET bajará el aviso por costeros a amarillo por mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros.

AVISOS POR VIENTO Y LLUVIAS

Mientras tanto, el interior de Cantabria se mantiene en alerta amarilla por rachas muy fuertes del oeste, hasta las 23.59 horas, debido a que se esperan rachas máximas de 90 km/h, principalmente en zonas altas, mientras que en Liébana y la Cantabria del Ebro se prevén rachas máximas de 80 km/h.

Además, el aviso amarillo por precipitaciones en el litoral prevé acumulaciones de 15 litros por metro cuadrado a la hora.

De cara al lunes, el centro de Cantabria y el Valle de Villaverde se mantendrán en aviso amarillo por rachas de viento máximas de 90 km/h.

El martes, 27 de enero, continuarán las alertas amarillas en el litoral -por costeros- y en el interior -por vientos-

CIERRES DE CALLES

Por el aviso rojo, el Ayuntamiento de Santander activará la fase de preemergencia -PEMU 0- entre las 12.00 y las 00.00 y estará prohibido el acceso peatonal y en vehículos a la avenida Manuel García Lago.

Mientras tanto, en la zona de Mesones, desde la Glorieta del doctor Fleming hasta la propia avenida García Lago, se permitirá únicamente el acceso a residentes y clientes del hotel, si la situación lo permite.

Además, no estará permitido el aparcamiento de vehículos en todo el paseo del Chiqui y se cerrará el acceso del aparcamiento del Camello hasta las 00.00 horas.

RECOMENDACIONES

El Servicio de Emergencias del Gobierno de Cantabria ha solicita a la población que se aleje de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa; que evite estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje; y que respete en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes.

Así, ha pedido que, si se produce cualquier incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención.

Además, a quienes tiene cuenta en redes sociales, les ha animado a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología, ha informado el Gobierno de Cantabria.