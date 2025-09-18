Suben un 13,7% los adultos condenados en 2024 en Cantabria y bajan un 2,8% los menores

Cantabria, tercera CCAA en infracciones penales cometidas por adultos y la tercera a la cola respecto a menores

SANTANDER, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de personas adultas condenadas en Cantabria ha crecido un 13,7 por ciento en un año, al pasar de un total de 3.672 en el ejercicio 2023 a 4.175 en 2024, de los que la mayoría son varones --3.190 -- y de nacionalidad española --3.498--.

Del lado contrario, se ha reducido un 2,8% la cifra de menores condenados en el mismo periodo en la región al bajar de 142 a 138, según datos del Instituto Nacional de Estadística, consultados por Europa Press.

La tasa de delitos por los que han sido condenados ciudadanos mayores de edad se situó al cierre de 2024 en Cantabria en 12,8 por cada mil habitantes, 1,6 puntos por encima de la media nacional, que fue de 11,2. y la tercera más elevada de las comunidades autónomas, solo por detrás de Baleares (14,9) y Comunidad Valenciana (13,3), así como de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que lideran la tabla con tasas de 21,4 y 18,2 respectivamente.

Sin embargo, en cuanto a los delitos cometidos por menores de entre 14 y 17 años, la tasa cántabra es de 8 por millar de habitantes, la tercera más baja por comunidades, solo superior a la Comunidad de Madrid (6,6) y Región de Murcia (7), mientras se eleva al 11,6 de media nacional.