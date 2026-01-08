Suben un 3,4% las ventas de coches de segunda mano en Cantabria en 2025, según Ancove

Archivo - Vehículos a la venta en un concesionario - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cantabria registró 29.665 ventas de vehículos de segunda mano en 2025, un 3,4 por ciento más que hace un año, pese a la caída de un 9,1% en diciembre, según datos de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

El incremento experimentado en Cantabria está nueve décimas por debajo del experimentado a nivel nacional (+4,3%).

Del total de vehículos usados vendidos en la comunidad en todo el año pasado, 25.171 eran turismos, un 2,8% más que en 2024, y 4.394 furgonetas, lo que supone un incremento del 6,9%.

Solo en diciembre se vendieron en Cantabria 2.543 vehículos usados, un 9,1 por ciento menos que en el mismo mes de 2024.

Las ventas de turismos cayeron ese mes un 9,6% interanual, hasta las 2.187, mientras que las de furgonetas experimentaron un descenso del 6,6%, con 356.

Este descenso en diciembre en Cantabria contrasta con el incremento experimentado a nivel nacional, donde las ventas de vehículos de segunda mano crecieron un 2% (un 2,1% las de turismos y un 1,2% las de furgonetas).